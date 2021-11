Salud explicó qué es la dosis adicional de la vacuna contra el COVID-19

Se trata de la administración de una tercera dosis de dicha vacuna luego de un esquema primario en aquellas personas que probablemente tengan una respuesta inmune insuficiente, que son dos grupos poblacionales específicos: las personas con inmunocompromiso desde los 3 años de edad en adelante, que hayan recibido un esquema primario con cualquier vacuna contra Covid-19; y las personas de 50 años o mayores que hayan recibido un esquema primario de vacuna a virus inactivado (Sinopharm).

El Ministerio de Salud de la provincia, que conduce Fabián Puratich, a través de la Dirección Provincial de Patologías Prevalentes y Epidemiología, explicó en qué consiste la dosis adicional de la vacuna contra COVID-19, que comenzó a aplicarse recientemente en el marco de la Campaña “Chubut Vacunate”, y precisó quiénes deben recibirla, y cuándo y dónde pueden aplicársela.

La información está incluida en un documento de carácter técnico, dedicado al avance del operativo de inmunización contra el coronavirus que el sistema sanitario público lleva adelante en cada una de las localidades y áreas rurales de la provincia, de un modo gradual y progresivo, y atendiendo siempre a la disponibilidad de los insumos recibidos.

¿Qué es la dosis adicional?

En primer lugar, la Dirección Provincial de Patologías Prevalentes y Epidemiología precisó que la dosis adicional consiste en la administración de una tercera dosis de la vacuna contra Covid-19 para completar un esquema primario en aquellas personas que probablemente tengan una respuesta inmune insuficiente.

En tal sentido, la dosis adicional no es una dosis de refuerzo, ya que ésta consiste en la administración de una dosis de vacuna luego de un esquema primario con respuesta inmunológica inicial suficiente, ya que es probable que la respuesta disminuya con el tiempo.

¿Quiénes deben aplicarse la dosis adicional?

Asimismo, la Dirección Provincial de Patologías Prevalentes y Epidemiología explicó que “transcurridos 11 meses desde el inicio del Plan Nacional de Vacunación contra Covid-19 en Argentina, y considerando varias razones como la situación epidemiológica, la circulación de nuevas variantes, la efectividad de las distintas vacunas, las características de la población vacunada y el avance de la vacunación en nuestro país, se definió recomendar la aplicación de una dosis adicional en dos grupos de población definidos”, los cuales son:

1). Personas con inmunocompromiso desde los 3 años de edad en adelante, que hayan recibido un esquema primario con cualquier vacuna contra el Covid-19.

Dentro de este grupo se considera a quienes reciben tratamiento oncológico para tumores sólidos y onco-hematológicos; son receptores de trasplante de órgano sólido en tratamiento inmunosupresor; son receptores de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas en los últimos 2 años o en tratamiento inmunosupresor; tienen inmunodeficiencia primaria moderada o grave; son personas viviendo con VIH; y tienen tratamiento activo con corticosteroides en dosis altas o medicación inmunosupresora.

2). Personas de 50 años o mayores que hayan recibido un esquema primario de vacuna a virus inactivado (Sinopharm).

¿Cuándo y dónde aplicarse la dosis adicional?

Por último, la Dirección Provincial de Patologías Prevalentes y Epidemiología precisó que las personas comprendidas en los grupos poblacionales mencionados deben aplicarse la dosis adicional, en el centro de salud más cercano o el dispositivo de vacunación de cada localidad, respetando un intervalo mínimo de 4 semanas entre el esquema primario y la tercera dosis.

Además, se informó que al momento de la vacunación las personas con inmunocompromiso deben presentar prescripción médica, aclarando que de todos modos este requisito no debe considerarse una barrera, razón por la cual no contar con dicho certificado no debe impedir la vacunación