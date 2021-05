SADOP: “Las deudas no se negocian y tienen que pagar lo que nos deben”

Mónica Balmaceda, dirigente del sindicato docente SADOP, manifestó a La Posta Comodorense Radio que rechazan el pago en cuotas de la deuda salarial y sentenció que “No les creemos absolutamente nada al gobierno con el tema de los anuncios por los sueldos y el protocolo por la pandemia tampoco se esta cumpliendo para tener la presencialidad”.

La referente de los docentes privados indicó que “La reunión se demoró más de una hora porque el ministro Grazzini llegó tarde aduciendo que estaban haciendo números. El resultado no fue satisfactoria porque la deuda no se puede negociar, es culpa nuestra sino un desmanejo del gobierno”.

Luego remarcó que “Las deudas no se negocian y tienen que pagar lo que nos deben, el tiempo ha pasado la inflación aumentó y la situación de pandemia nos tiene bajo el nivel de pobreza a todos los trabajadores de la provincia”.

Balmaceda sostuvo que “Ellos dicen que se va a pagar a principios de mes un sueldo completo y con la deuda de los rangos 3 y 4 quieren pagarle en cinco cuotas a los que cobran más de 90 mil pesos y cancelarle un mes completo a los que cobran más de 65 mil pesos”.

Paritarias y vacunas

La dirigente de SADOP manifestó que “Esta semana vamos a seguir tratando el tema de la conectividad, la entrega de las notebooks y el tema de la vacunación que viene atrasada para los docentes, con disparidad de concreción en las diferentes zonas sanitarias; aunque a esta altura deberíamos tener más del 80% vacunado y esto no es así”.

“También queremos empezar a hablar del aumento salarial porque no tuvimos incrementos todo el año pasado; mientras tanto seguimos preguntando cómo y cuándo nos van a pagar el aguinaldo, a lo que nos dicen que casi esta asegurado sin que nos den precisiones”, agregó.