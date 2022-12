Sacheri: “La selección nos dio emociones para no olvidarnos del Mundial por mucho tiempo”

Eduardo Sacheri, escritor y guionista, manifestó a LU4 que “Viví la final de la Copa del Mundo con mucha tensión, alegría y alivio al final. La selección nos dio emociones diversas, como para no olvidarnos del Mundial por mucho tiempo. Encima coronando con la alegría final para todos. Futbolísticamente me parece que fue estupenda y hubiera sido injusto que no lograra el campeonato”.

“La verdad que parece un final de película porque esa gran injusticia que se cometía con Lio al bajar el precio como jugador porque no había logrado los títulos con la selección, pero eso quedó pulverizado con este broche de oro inolvidable”, agregó.

Sacheri remarcó que “coincido en que es la mejor final del mundo de la historia. Por nuestra mirada apasionada y necesitada, tal vez no nos pudimos detener a mirar y valorar lo hermoso del partido y sus circunstancias, pero para cualquier espectador neutral debe haber sido maravilloso con todas las alternativas que se dieron. Si uno hubiese escrito el final como ficción posiblemente nadie lo hubiese creído”.

Sobre la posibilidad que la final se transforme en algún libro indicó que “No sé si en algún momento escribiré algo con esa final, pero quizás con el paso del tiempo y cuando vayan sedimentando los recuerdos, capaz que por algún costado menos directo algo nuevo sale”.

Maradona y Messi

“Diego y Lio son figuras literariamente muy ricas y complementarias a su manera, ambos nos dieron alegrías incomparables y fueron por lejos los mejores de su tiempo, eso es un lujazo porque pudimos nosotros disfrutarlos a los dos”, resaltó.

Finalmente sostuvo que “Más allá de lo que sucedió, me quedo con que la mayoría de la gente salió a festejar con alegría, la enorme cantidad de gente que salió a festejar con mucha emoción y compartiéndola con muchos otros, con 5 millones de personas ”.