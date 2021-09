Saavedra y Rocha criticaron los «espejitos de colores» y proponen «invertir las prioridades»

El jueves 2 y viernes 3 se desarrolló el Encuentro virtual de precandidatas: «Chubut en clave de género – Construyendo la agenda legislativa feminista rumbo al congreso», organizado por la Universidad del Chubut, la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad Nacional de la Patagonia, transmitido en directo por el canal de YouTube de la Universidad del Chubut. Los ejes a debatir a propuesta de las investigadoras de las casas de altos estudios fueron: mujer y territorio, mujer e igualdad de oportunidades y las violencias y discriminación en razón de género. A esta actividad fueron invitadas todas las candidatas mujeres de las distintas listas que se presentaron en estas PASO, entre ellas participaron las candidatas de la izquierda Emilse Saavedra y Oma Rocha de la lista 504 R del Frente de Izquierda.

En el Encuentro, la precandidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda-MST, Emilse Saavedra afirmó “la invisibilidad que sufrimos y el dejarnos relegadas a las tareas de cuidado nos impide a las mujeres en general acceder a la política, pero también se trata del tipo de partido al que se quiere acceder, no es lo mismo militar en la izquierda, que en los espacios como el frente de todos o cambiemos. Nuestra militancia es cotidiana y no se limita a las elecciones, no lo hacemos para pintarnos de violeta, es algo que venimos construyendo hace años; por eso sabemos que con el Ministerio de mujeres nos venden de espejitos de colores, no hacen todo lo que necesitamos las mujeres y disidencias. El presupuesto es insuficiente y hay muy pocas casas refugio; y en esto hay una cuestión de voluntad política de no destinar recursos porque la plata está y tiene que salir del no pago de la deuda externa”.

Mientras que el día jueves fue el turno de las candidatas a diputadas, el viernes intercambiaron las candidatas a senadoras. Por su parte, Oma Rocha también candidata del Frente de Izquierda MST cuestionó: “¿dónde va la plata que generamos les trabajadores de Chubut? nosotres proponemos invertir las prioridades, hay que hacer una fuerte inversión en generar trabajo genuino, en un plan de viviendas y en centros de formación integral, porque merecemos una vida digna”. Y hacia el final de su intervención afirmó en relación al partido del que forma parte, que “tenemos una construcción internacional debido a que caracterizamos al patriarcado como algo estructural funcional al sistema, y es por eso que la pelea tiene que darse internacionalmente; sabiendo que el enemigo es la burguesía parasitaria que no distingue género: no somos anti varones, somos anti patriarcales”, clarificó Rocha, quien además se solidarizó con las mujeres de Afganistán, oprimidas por el régimen talibán.