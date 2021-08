Saavedra “No quiero ver a mi amiga en un cajón”

En Octubre de 2018 Lorena Paredes fue salvajemente golpeada por su ex pareja Luis Vidal. El hecho se convirtió incluso en noticia a nivel nacional por la brutalidad y cantidad de golpes que recibió. Luego de dos años y medio, la causa llegó a juicio y en los últimos meses se dictó una condena para el agresor de 3 años y 3 meses, aunque todavía no está firme. Camino a la última audiencia que ratificará o no la pena, Lorena sigue sufriendo hostigamientos por parte del violento, por lo que ella decidió hacer públicos algunos videos comentando su situación.

La referente del Frente de Izquierda – MST, Emilse Saavedra, se refirió a la angustiante situación que vive Paredes: “para las mujeres que sufrieron violencia y lograron salir no es nada sencillo continuar con sus vidas como antes. Mientras el violento Vidal incumplió en reiteradas oportunidades las medidas cautelares, a Lorena le llegan notificaciones de la justicia por difundir fotos de su agresor, es una figurita repetida, siempre nos quieren silenciar a las mujeres. Que se conozca la cara de este violento es un mecanismo básico de autodefensa ante una justicia que permite que un tipo como él camine tranquilo por las calles, y que sigue hostigándola a casi tres años de los hechos. Yo no quiero esperar a ver a qué se atreve impunemente, no quiero ver a mi amiga en un cajón, todas las que venimos acompañando a Lore queremos verla libre y feliz y a Vidal preso”.

Y sobre la justicia refirió: “adherir a la ley Micaela, pero incumplir sistemáticamente las capacitaciones con perspectiva de género es una contradicción que revela la hipocresía del poder. Aún así, solo con capacitaciones no alcanza, necesitamos una reforma judicial urgente para que los jueces sean electos por voto popular, que no tengan cargos vitalicios como el misógino de Donnet, tampoco sueldos ni jubilaciones de privilegio. A la vez, avanzar de una buena vez en la aplicación de los juicios por jurados populares y en una justicia donde haya paridad de género. La cuarta ola feminista llegó para quedarse y el machismo que impera en la justicia se va acabar” finalizó.