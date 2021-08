Saavedra: “Lo de Tino fue un asesinato con responsables en el gobierno provincial”

Al cumplirse 3 meses del abatimiento de Tino John, se realizarán distintas actividades en la provincia para exigir justicia. En la localidad de El Hoyo los hijos de Tino convocan a movilizar, en la ciudad de Trelew habrá una concentración en la plaza principal.

Al respecto, la pre candidata a Diputada Nacional por el Frente de Izquierda – MST, Emilse Saavedra afirmó: “acompañamos a la familia en el pedido de justicia por Tino, en un asesinato con claros responsables en el gobierno provincial. Señalar violencia institucional es poco si nos adentramos en los detalles de lo que pasó aquel 27 de Mayo. Días posteriores y con el aval del gobernador, el cínico de Massoni justificó el accionar del GEOP, demostrando también su incapacidad para resolver este tipo de situaciones, la solución del ministro de seguridad siempre es balas y palos”.

En relación al momento electoral que atraviesa la provincia y el país, agregó “Es grave que no se hable de esto, teniendo en cuenta la pre candidatura del mismo ministro que justificó el asesinato de Tino. Su presencia en estas elecciones es una declaración de guerra contra los trabajadores y el pueblo. Y encima el oficialismo provincial está más preocupado por cuidarle las espaldas a los ministros-candidatos, que por resolver los problemas de los chubutenses. La casta política no va más, necesitamos diputados y senadores que no se callen ni tengan miedo de hablar por cuidar votos, que se planten en las calles y también en el Congreso, contra la represión y el ajuste de los Massoni, Puratich, el PJ-FdT o Juntos por el Cambio”.