Saavedra: “la perpetua para Asencio tiene que ser inmediata”

El viernes último, un femicidio a plena luz del día y en las puertas de una escuela sacudió a los comodorenses. Daniela Velasco, conocida docente y locutora fue atacada letalmente por un hombre que, según sus allegados, estaba obsesionado con ella. La ciudad se movilizó consternada exigiendo justicia.

La referente del MST en el Frente de Izquierda, Emilse Saavedra se pronunció sobre el hecho pidiendo políticas públicas para combatir la violencia de género “la autoconvocatoria el día que nos arrebataron a Daniela, surgió de la bronca porque las mujeres seguimos siendo asesinadas a manos de femicidas. Es que la violencia en su máxima expresión es el femicidio, pero la violencia previa es la que el Estado y los gobiernos no combaten. No alcanza con la única casa refugio que tenemos en Comodoro, necesitamos más refugios y equipos interdisciplinarios para acompañar a cada mujer violentada. Algunas mujeres acuden a organizaciones como la nuestra para pedir acompañamiento, por la burocracia que implica hacer una denuncia, seguir todo el proceso y tener que transitar todo eso solas; el Estado y los gobiernos no se hacen cargo y son los responsables”.

Sobre la causa de Velasco, y la reciente investigación iniciada contra Miguel Ángel Asencio, la referente de la izquierda agregó que “el pedido de justicia por Daniela lo vamos a sostener en las calles porque no queremos que haya impunidad. Al asesino no le salió, pero quiso hacer como Soria, el prefecto que se suicidó luego de la masacre en zona norte. En la audiencia de control de detención se pudo constatar la obsesión de este femicida, como una figurita repetida de machirulos que creen que pueden poseernos como si fuéramos de su propiedad. Acompañamos a la familia de Daniela y exigimos que haya perpetua para Asencio de manera inmediata”.