Saavedra: “En las comisarías se sigue ninguneando la violencia de género”

Emilse Saavedra, dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), expresó a La Posta Comodorense Radio cuáles serán algunas de las actividades programadas en Comodoro Rivadavia y los principales problemas que siguen existiendo frente a la violencia de género.

“Estamos preparándonos para las actividades del sexto aniversario del primer Ni una Menos cuando se unificaron las luchas contra los femicidios. En Comodoro definimos que las actividades arrancarían por el repudio a Ricardo Astete de Radivisión por la misoginia que viene desplegando desde hace mucho tiempo”, adelantó.

Saavedra agregó que “Lamentablemente muchos cambios no hay hasta hoy porque la creación del Ministerio de Mujeres a nivel nacional no resolvió casi ninguna de las violencias, o acá en Comodoro la construcción de la casa refugio es absolutamente insuficiente aunque celebramos que se haya construido”.

Para la referente de la izquierda chubutense, “En la provincia el botón antipánico llegó muy tarde y se instrumentó después del 2017; pero además a la Secretaría de Género no la vemos muy comprometida, hay mucho de los discursivo pero poco en la práctica”.

Luego indicó que “En los últimos anuncios se dice que se van a repartir copas menstruales y toallitas higiénicas, eso esta bien pero no lo único que necesitamos; no hay presión en las comisarías para que se tomen las denuncias, avances en las Justicia o un acompañamiento continuo a las víctimas que llegan a La Casa”.

Finalmente resaltó que “En las comisarías se sigue ninguneando el tema cuando se va a denunciar y muchas veces no se terminan haciendo las denuncias porque no les creen a las mujeres que llegan golpeadas o violentadas. Exigimos una capacitación con perspectiva de género para todas las comisarías y que se lleve adelante más allá de que haya o no mujeres tomando las denuncias”.