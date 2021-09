Saavedra “el pago o no pago de deuda es lo que define la política de un partido”

En la recta final del camino hacia las PASO, la precandidata a diputada nacional de la lista 504 R del Frente de Izquierda – MST, Emilse Saavedra, participó del programa Clave Política que se emite por canal 9 de Comodoro Rivadavia. Allí, la joven referente de la izquierda chubutense se presentó luego de las intervenciones de candidatos de las listas Chubut Primero y Juntos por el Futuro.

Con los tapones de punta, Saavedra abrió su intervención marcando que “los candidatos anteriores no hablaron de ninguna medida que sea en beneficio de nosotras” y que “vengo reclamando hace un montón que en las comisarías de la mujer no toman las denuncias, estaba Massoni sentado acá y no dijo nada”. Y también se lanzó sobre Puratich, señalando que “teníamos al ministro acá sentado, que utilizó de excusa que le dijeron ‘Puratich sorete’ para no sentarse con los trabajadores, pero la verdad que no sos cualquier persona, sos un ministro que tenés que resolver las necesidades de la primera línea que estuvo combatiendo el virus, es tremendo”.

Diferenciándose de aquellos candidatos, la dirigente comodorense afirmó que “en nuestro espacio hay lugar para la juventud, las mujeres, la clase trabajadora. Massoni y Puratich dicen que quieren transmitirle a la juventud un mensaje de esperanza, y la verdad que los pibes necesitan ir a la escuela y los jóvenes necesitan empleo, pero ellos no están planteando cómo generar ese empleo, incluso Massoni dice que hay que favorecer a las grandes corporaciones, que hay que acabar con las ayudas sociales, me parece hasta rídiculo” fustigó Saavedra.

Y clarificó que “tenemos un millón y medio de jóvenes desocupados, que ni trabajan ni estudian y no hay un plan para sacarlos de ese lugar ¿cómo generamos empleo? Invirtamos en un plan de obra pública que resolvería dos cuestiones, el problema de la vivienda, donde hay un déficit habitacional importante, y la generación de empleo. También para la infraestructura en general, escuelas, hospitales. Para eso se necesita inversión y esa plata tiene que salir del no pago de la deuda externa, nosotres lo venimos planteando como una cuestión estructural de nuestro programa. El pago o no pago de deuda es lo que define la política de un partido” explicó.

Saavedra agregó que “la otra vía de donde sacar la plata y que tampoco están dispuestos a hacerlo es del impuesto a las grandes fortunas. Si nosotros vamos a comprar un kilo de azúcar, no podemos evadirnos de pagar el IVA, decir ‘no, desglosámelo que no te lo pago’ pero los grandes ricos sí, ellos no pagan, evaden impuestos. Hay que ponerles un impuesto permanente y progresivo. Con el aporte por única vez y solidario el gobierno termina burlándose de las necesidades de los trabajadores”.

Y se refirió a la cuestión de la interna en el FIT-Unidad: “el debate es cómo hacemos que la izquierda se transforme en una alternativa de poder. Cómo hacemos que toda esa gente que simpatiza con nuestro programa se traduzca en que la izquierda sea más grande y más fuerte. Y para nosotros es ampliando, es sumando a sectores que hoy están por fuera del Frente de Izquierda” explicó Saavedra y desarrolló: “hay colectivas feministas, socioambientales, organizaciones de DDHH, hay muchos espacios que están descontentos con el gobierno nacional. Entonces, desde el Frente de Izquierda ¿qué instancia le proponemos a toda esa gente? Y desde el MST lo que planteamos es una apertura, que vengan al programa del Frente de Izquierda, que parte del no pago de la deuda, que sigue además con el no a la megaminería, de acceder a una banca queremos que el Congreso debata una ley en la que se prohíba la megaminería, como planteaba la Iniciativa Popular, que se la prohíba en todo el territorio y en todas sus etapas, porque es contaminante y porque el gobierno lo que quiere es que llegue la megaminería para seguir pagando deuda, entonces estamos en un ciclo sin fin” denunció.