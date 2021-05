Ruth Torres presentará denuncia por el allanamiento a su vivienda

Ruth Torres confirmó hoy, a La Posta Comodorense, que presentará una denuncia ante la justicia por el allanamiento que el lunes se realizó en su casa y que, aseguró, «tuvo características violentas,tanto que mis hijos siguen asustados por lo sucedido».

La referente de La Saladita se presentó hoy en el municipio, acompañado por un número importante de puesteros, para solicitar acompañamiento y poder abrir el espacio de venta, para lo que se necesita el acompañamiento para pagar los adicionales policiales.

Torres concurrió a la intendencia, donde fue recibida por los secretarios Maximiliano Sampaoli y Ricardo Gaitán, luego de los allanamientos que se realizaron en su vivienda y en un local comercial céntrico, a partir de la denuncia que, otros puesteros, realizaron por extorsión.

«Todo lo que se dijo es mentira. A m i lo que paso en el local no me molesta pero si lo que hicieron en mi casa, donde estaban mis hijos, que siguen asustados, porque pensaban que entraban ladrones. El procedimiento no se hizo de manera correcta, así que voy a presentar la denuncia pertinente», confirmó.

La denuncia que investiga el Fiscal Iturrioz indica que la referente del sector cobraba dinero, a los puesteros, por los adicionales. Lo recaudado, de acuerdo a lo explicado por el fiscal, superaba lo necesario y las fuerzas policiales contratadas, más que garantizar seguridad y protocolo, funcionaban como una custodia que Torres utilizaba para levantar los puestos que no abonaban eldinero solicitado.