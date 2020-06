Rubilar ratificó su denuncia contra el fiscal Rivarola

Elena Rubilar, militante feminista de Chubut, manifestó a La Posta Comodoro Radio que “El juez en su escrito rechaza el pedido de tres años de sentencia y dice que el mínimo de pena es de ocho años, entiendo que el Consejo de la Magistratura irá en esa misma dirección”.

La denunciante contra el fiscal Fernando Rivarola (foto) por la utilización del concepto de “desahogo sexual” indicó que “Mi denuncia la hice la semana pasada vía mail y tenía que acercarme al Consejo de la Magistratura y eso lo realicé ayer. Lo que cuestionamos fue el concepto de desahogo sexual y la pena mínima, en ningún momento estuvimos en contra de la víctima o que no queríamos escucharla. Quienes la expusieron fueron el Ministerio Público Fiscal”.

Luego remarcó que “No es que no la escuchamos y la recontra bancamos en una lucha que lleva años y no se lo deseamos a nadie, pero también me hace ruido lo que dice el juez sobre que la víctima estaba condicionada”.

Sobre la apelación de la Fiscalía señaló que “o sabían que tenían las de perder legalmente o bajo ningún concepto querés quedar mal defendiendo el tema a capa y espada; la pena mínima para los abusos es de ocho años y se pidió tres años, por eso es un precedente muy groso”.

La nota: