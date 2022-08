Rosemblat mostró cómo desde las redes sociales se hace politica

El periodista, humorista y youtuber, Pedro Rosemblat, expuso por tercera vez en la Feria del Libro, donde brindó la charla “Un @arroba ya pronto serás. La discusión política en tiempos de redes sociales y plataformas digitales”, en el Café Cultural.

Al ser entrevistado, destacó que la Feria del Libro de Comodoro “es la única feria del país en la cual me invitaron tres veces, así que, por lo pronto eso me predispone de la mejor manera, no solamente me reciben bien, sino que me vuelven a invitar y dan ganas de venir”.

En la previa de su charla, Rosemblat explicó que “estoy muy contento y entusiasmado también, durante dos años esto estaba imposibilitado de hacerse, recorrer el país y tener contacto con la gente y no hay nada más lindo que poder recorrer el país hermoso que tenemos con mi trabajo”.