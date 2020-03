Ronconi: “Si quieren que vayamos a trabajar que nos pasen a buscar por las casas”

Respecto del pago a los empleados legislativos para poder inaugurar ayer las sesiones ordinarias, Ronconi señaló que “La verdad es que estamos indignados porque en las asambleas hay mucha bronca por este destrato permanente por parte del gobierno provincial. Nosotros no estamos en contra de que los trabajadores de la Legislatura hayan cobrado sus sueldos pero evidentemente había plata que solucionar ese conflicto y eso nos lleva a preguntarnos por qué no se pagó antes o por qué no se nos pagó a todos los estatales lo que nos deben”.

Para el referente judicial, “Este es un mes donde la deuda en dólares no apretaba tanto con sus vencimientos y sin embargo pasamos de estar un mes atrasados con los salarios a debernos dos meses atrasados”.

Ronconi se preguntó: “De qué sirvió bajar los cortes de ruta, pacificar el conflicto de los gremios durante los meses de diciembre, enero y febrero cuando el gobierno redobla la apuesta y en lugar de un mes ya te debe dos”.

En cuanto a la profundización del conflicto en el sector judicial, señaló que “por supuesto que hay que volver a algún mecanismo que haga entender a esta de cínicos que los trabajadores tenemos enormes problemas para resolver la vida cotidiana, porque tenemos compañeros que están discutiendo cómo hacen para llegar a los lugares de trabajo si los convocan por guardia porque no tienen un peso para pagarse el transporte y ni que hablar de que no saben cómo hacer para pagar las deudas que se les generan y los intereses”.

Cuando se le consultó sobre el pedido de renuncia del gobernador Mariano Arcioni, indicó que “en la provincia hay tal vacío de poder generada por el partido gobernante que cambiar de collar para que los perros sigan siendo los mismos no sirve de nada. No estamos en nada de acuerdo con que Arcioni siga gobernando de esta manera, pero cambiar a otro gobierno peor va a generar mayores condiciones de ajuste como ya hemos vivido los trabajadores en Chubut durante la época de (Néstor) Perl en los años ’90, porque pidieron dos o tres meses de paciencia y acomodaron todo para los mismos de siempre”.