Ronconi: “Hay magistrados que juegan a la ruleta rusa con el COVID”

“Es un inicio de semana complicado por el aumento de los casos de COVID-19, ya la semana pasada habíamos pedido la suspensión de actividades al Superior Tribunal de Justicia, tanto en Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn. No obstante se decretó las guardias mínimas aunque hacen recurrir al personal como si fuera un día normal en algunos Juzgados de Familia”, expresó.

Ronconi denunció que “Hay funcionarios y funcionarias judiciales que juegan a la ruleta rusa con la enfermedad informando a los trabajadores de que tienen que asistir igual, más allá que hay edificios cerrados por la detección de casos concretos. Frente a este panorama que haya magistrados convocando al personal genera más bronca que se suma a los tres meses de atraso salarial y la falta de pago del aguinaldo”.

Luego agregó que “Inclusive estamos viendo abogados que reclaman la actividad plena de los tribunales, reflejando una gran deshumanización y falta de empatía con los empleados judiciales”.

Ronconi interpretó que “Estas guardias mínimas debieran extenderse hasta que por lo menos comiencen a reducirse significativamente los casos positivos. No queremos sembrar miedo, pero buscamos no favorecer las situaciones de prevención para que no haya contagios”.

El referente del SiTraJuCh remarcó que “Hay magistrados que no respetan el paro que estamos efectuando y así lo notificamos el 12 de marzo, pero que íbamos a colaborar con los temas trámites urgentes, inclusive algunos no urgentes que cubrimos con las guardias mínimas para que los magistrados se puedan abocar a los temas urgentes. No se trata de no querer trabajar, sino un reclamo sindical por el no pago de los salarios, a lo que se suma el tema sanitario y el riesgo de contagios”.

