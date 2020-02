Ronconi descartó el pago salarial con fondos judiciales

En diálogo con La Posta Comodorense Radio señaló que “Vamos a participar de todas las mesas de diálogo que se propongan, pero el tema es que analizamos los doce proyectos que se presentaron en enero y consideramos que son una verdadera cortina de humo para ganar tiempo porque ninguno apuntaba a resolver los problemas de la provincia, sino a seguir instalando que el problema son los trabajadores públicos y no quienes gobiernan Chubut”.

Respecto de la postura adoptada por la Asociación de Magistrados expresó que “Los jueces y funcionarios de alto rango plantean que no pueden hacer determinadas medidas de fuerza dada las características de sus labores y nosotros planteamos que nos está afectando no cobrar diciembre ni enero. La situación no es normal porque el Ejecutivo no cumple con el pago de los sueldos”.

Ronconi se refirió a la posibilidad de pagar sueldos con fondos generados por la propia Justicia y aseveró que “La Asociación de Magistrados planteó un proyecto para pagar con fondos propios y nosotros creemos que eso no es factible. Primero porque parte de esos fondos son para la Ciudad Judicial de Comodoro Rivadavia, obra que está pendiente desde el 2001 y hace que se paguen sumas millonarias en alquileres”.

Sobre la aplicabilidad del esquema de utilización de fondos instrumentado en Chaco, Ronconi señaló que “el 75% de la Tasa de Justicia está destinado a la obra de Comodoro pero además por qué deberíamos creerle al gobierno que va a devolver cuando te dice que no puede negociar la deuda porque está regulada y además ni siquiera hace los aportes a la caja de jubilaciones”.

Finalmente el dirigente sindical sostuvo que “El neoliberalismo ha conseguido imponer qué se discute y qué no, por eso se discute cuántos empleados debe tener el estado para así reducirlo a su mínima expresión y sea incapaz de ponerle ninguna traba al desarrollo del capital privado; y a la sociedad sólo se le otorga el rol de consumidora”.