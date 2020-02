Ronconi confirmó que los judiciales decretaron paro toda la semana

En diálogo con La Posta Comodorense Radio, Ronconi aseguró que “El gobernador no se conforma con denostar a su propia fuerza política sino que ahora también ataca a los dirigentes sindicales estatales. Los y las trabajadores judiciales, estén o no en el sindicato, lo que cobran lo perciben por ley, no hay agregados ni prebendas ni ítems no registrados en los egresos, por eso no tenemos nada que esconder”.

Posteriormente agregó que “Denunciamos la actitud del gobierno que en lugar de discutir por qué estamos como estamos, en vez de explicarle a la sociedad qué se hizo con la plata de la deuda a la que atribuyen los problema de la provincia, se pone a denostar a los dirigentes cuando asumimos la responsabilidad de defender a nuestros trabajadores”.

Tras anunciar que las asambleas de judiciales de toda la provincia han decretado el paro hasta el viernes próximo, explicitó que en el caso de Comodoro Rivadavia decidieron sumarse a todas las actividades convocadas por la Mesa de Unidad Sindical (MUS), participando desde las 11 horas en la protesta convocada para mañana martes en las puertas del Hospital Regional.

“Esperamos que mañana se muestre la indignación que hay entre los trabajadores porque recién el día 7 de febrero tienen anunciado el cobro de los salarios de diciembre, y aunque se pague el primer rango de enero ese mismo día en el caso de los judiciales son una minería los que podrán cobrar sus sueldos del mes pasado”, sostuvo el dirigente sindical.

Finalmente indicó que “El problema no solamente es el cobro de los sueldos, sino también qué piensa hacer el gobierno de (Mariano) Arcioni con esta crisis que la sigue pateando para adelante mes a mes, a la expectativa de ser ayudado por el Gobierno nacional pero sin ninguna idea propia para sacarnos de esta crisis; eso hace crecer la indignación y no se vislumbra que vayan a aparecer soluciones”.