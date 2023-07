Romina Pereiro opinó del enfrentamiento entre Morena y Jorge Rial: “Me da tristeza”

Morena Raul inició una batalla encarnizada con su papá, Jorge Rial que aún no cesa. En muchas de sus declaraciones, no solo apuntó contra el conductor, sino contra las distintas exparejas. Lejos de cualquier polémica, Romina Pereiro fue consultada sobre el escándalo y no dudó en dar su opinión.

“Me da tristeza habiendo sido parte de la familia. Espero que puedan volver a encontrarse en un momento”, dijo la nutricionista en diálogo con Socios del Espectáculo (eltrece).