Romero sobre una reforma de la Ley de Impuesto a las Ganancias»$ 25.711.000.000 millones nos va a costar a los chubutenses»

A través de un post en la red social «X», la diputada nacional por Chubut, Ana Clara Romero compartió un mensaje en referencia al tratamiento de la Ley de Impuesto a las Ganancias.

«Hoy discutimos una modificación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, una trampa electoralista que nos impidió trabajar seriamente una reforma impositiva integral, que sea equitativa con todos los sectores y sobre todo SOLIDARIA CON LAS PROVINCIAS, que se veran vaciadas de recursos frente a estas modificaciones que no compensan en los recursos que nos van a quitar, ni los gastos de la política que se recortarán para no seguirnos hundiendo en un espiral inflacionario» indicó la ex candidata a intendente.

«$ 25.711.000.000 millones nos va a costar a los chubutenses, van a faltar de las escuelas, de las rutas y de los Hospitales» aseguró.

«Es fácil ser demagógicos jugando con el bienestar de las provincias y de los 47.000.000 de argentinos» remarcó

«Argentina necesita racionalidad, está quebrada y nos impone una enorme responsabilidad» finalizó.