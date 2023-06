Romero resaltó el dictámen de la futura ley Olimpia

La diputada y candidata a intendente de Comodoro por Juntos por el Cambio, Ana Clara Romero, destacó el trabajo realizado en el marco de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados ya que esta semana “logramos el dictamen del proyecto de la ley Olimpia”, que propone una modificación a la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia digital contra las mujeres.

«Salió el dictamen para incluir la violencia digital como un tipo de violencia dentro de la ley de protección integral de la mujer y vamos por su tipificación penal», sintetizó la diputada y candidata a intendente de Comodoro, Ana Clara Romero, en esta fecha tan especial en que se conmemoran 8 años de la primera movilización con la consigna: «Ni una menos».

«Es muy importante que nosotros podamos poner en foco y poner como temario en Diputados y trabajar estos dictámenes de cara a la gente», expresó Ana Clara, que explicó que es un tema que se preocupó por tratar tras 20 años de trabajo dedicados a las problemáticas de familia y puntualmente de violencia de género.

Comentó que a muchas mujeres les cuesta acudir a hacer las denuncias cuando son víctimas de este tipo de hechos, en que se hacen circular videos o fotos íntimas “que en rigor de verdad muchas veces son tomadas con el consentimiento pero en otro marco y luego se sacan de ese contexto para ejercer violencia, tratar de controlar, extorsionar, manipular».

La diputada resaltó lo difícil que es para las mujeres decir «esto no es así, es un daño que me están haciendo, una violencia que están ejerciendo en contra de la mujer».

En el marco del debate en comisión la diputada expresó que más allá de la necesidad de avanzar con la sanción y tipificación legal de estas conductas para que «el castigo sea real y no haya manera de evadirlo» es necesario trabajar mucho en la prevención .

Reconoció que se ha producido un gran avance porque se deja de naturalizar una cuestión “que padecen muchas jóvenes todos los días en su trabajo, en la calle, en la universidad, cuando buscan trabajo y son señaladas con el dedo y son expuestas al escarnio público donde terminan girando sus videos íntimos que en muchos casos fueron generados en un ámbito de absoluta intimidad, incluso de pareja, y resultan ser víctimas de una serie de consecuencias no sólo psicológicas, sino sociales y laborales, donde se las termina discriminando e incluso haciéndolas cargo una vez más de situaciones de las que son víctimas».

Ana Clara enfatizó la importancia de haber avanzado en el Congreso en una realidad tan dolorosa, «donde podamos decir a toda la comunidad esto está mal, merece castigo, nadie tiene derecho de violentar a una mujer de esta forma, tiene que ser señalado como responsable y pagar legalmente las consecuencias».

De este modo, agradeció que se haya podido generar un consenso para avanzar en la inclusión de la violencia digital en la ley 26485 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.