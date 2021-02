Romero pidió información sobre el hurto de vacunas

Ana Clara Romero, concejal comodorense de Juntos por el Cambio, expresó a La Posta Comodorense Radio que efectuó un pedido de información sobre el robo de las vacunas Sputnik V y respecto el plan de vacunación para la provincia.

“Por las fuentes periodísticas nos enteramos que la sustracción de las vacunas se habría producido entre el 26 y el 28 de enero, el 8 de febrero se le dio participación a Fiscalía. Preocupa que el robo haya sido dentro del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia porque se deberían dar garantías en esa institución”, señalo la edil opositora.

Romero agregó que “Se deben encender todas las alarmas para que esto no vuelva a suceder pero además me preocupa que hay poca información sobre el calendario de vacunación, no sabemos quiénes la van a recibir de manera prioritaria. Están faltando precisiones y hablarle a la comunidad sobre cuáles son los alcances del plan de vacunación”.

La concejal manifestó que “En el marco de la Ley de Información pública efectué una presentación formal pidiendo que se me informen qué, dónde, cómo y cuándo sucedió; pero además para que se aclare el plan de vacunación para mantener informada a toda la comunidad”.

Finalmente se refirió al intercambio que mantuvo en las redes sociales con el ministro de Salud, Fabián Puratich, y dijo que “Todos tenemos a derecho a saber qué hace el Estado con los recursos o las vacunas, por eso nadie debe molestarse por las preguntas. A mí no me alcanza con que se inicie un sumario porque en esta situación de pandemia la realidad exige otro tipo de medidas frente al robo de las vacunas”.

La nota: