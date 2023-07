Romero: «Los vecinos reclaman por un gobierno municipal que está ausente»

La candidata a intendente de Comodoro por Juntos por el Cambio, Ana Clara Romero, continúa con las visitas a los distintos barrios de la ciudad, instituciones y asociaciones de bien público, para interiorizarse en primera persona sobre las necesidades de los ciudadanos y cambiar esa realidad.

Romero y su equipo continúan con las visitas en los barrios. «Me gusta visitarlos, ellos nos reciben de la mejor manera, realmente escucharlos me pone triste porque veo en sus ojos mucha desilusión y a la vez, pienso en todos los gobiernos de turno que pasaron por el Municipio y que se llenaron los bolsillos sin respuestas», expresó la candidata.

“Llueve un poco y se llenan las calles (que no están asfaltadas) de agua y barro, para ir al trabajo la gente tiene que salir al menos dos horas antes de su casa, porque de zona norte a sur no se puede transitar ya que la ruta se colapsa. Lo escucho al intendente y me pregunto en qué realidad vive, qué realidad falsa están tratando de contar a los vecinos”, dijo la candidata.

“Lo primero que me cuentan los vecinos es el abandono que sufren, y además que su principal reclamo es la falta de servicios públicos, empezando por la luz, el gas y las cloacas. En km12 hay vecinos que les entregaron las casas en pandemia y al mes se empezaron a partir las paredes y claro, jamás los recibieron o les solucionaron el problema”.

La diputada nacional señaló que en su gestión se trabajará para ordenar la urbanización de modo que se solucionen definitivamente estos problemas. Por eso, se planificará la entrega de terrenos con servicios y se desarrollarán planes de viviendas para generar soluciones habitacionales, con una lista de aspirantes transparente. Los vecinos del Pietrobelli plantearon sus reclamos en los que se advierte claramente una demanda de planificación de la ciudad además de políticas para los chicos del barrio, que se juntan a jugar en el club, pero no reciben estímulos ni capacitaciones.

En este sentido, la dirigente del PRO les dio a conocer la propuesta que tienen para los chicos, sobre todo en lo relativo a deportes y aseguró que “tiene un fuerte compromiso con ese área con el fin de evitar situaciones de riesgo en los más jóvenes». Además, para que el acceso a las prácticas sea una realidad se generará un boleto deportivo para que puedan desplazarse por la ciudad sin complicaciones.

«Los vecinos del Barrio El Atardecer están preocupados sobre todo por resolver el tema del anegamiento de las calles cuando llueve, que en muchas ocasiones les impide el acceso a sus propias casas. Otro anhelo que expresaron fue, la falta de obra de gas y un lugar físico para tener una Unión Vecinal. Nos contaron que entre todos, unidos, han ido gestionando las soluciones que necesitan para su barrio, como el acceso a los servicios ante la falta de respuestas», enfatizó la candidata. Además de escuchar sus necesidades, Romero y su equipo les transmitieron algunas de las propuestas que llevarán adelante cuando asuman la gestión el 10 de diciembre, para contribuir a mejorar la calidad de vida que necesitan los vecinos de los distintos barrios de la ciudad.

Organizaciones que tienen luz propia

En el Barrio Palazzo se mantuvo una reunión con los integrantes de la Asociación de Protección de Abuso Sexual Adolescente que señalaron cómo empezaron a trabajar para colaborar en esta difícil problemática. «También nos reunimos con referentes culturales, como músicos y profesores con quienes compartimos nuestras propuestas para el sector», expresó.

La fundación Luz de Esperanza agradeció la posibilidad de exponer las problemáticas de los electrodependientes y la ardua pelea por los derechos y obligaciones que llevan a cabo cada día. Se estrecharon lazos para trabajar y sumar posibilidades para mejorar la situación de todos los miembros de la fundación.