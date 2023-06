Romero llamó a cuidar a los vecinos y dejar de mentir

La candidata a intendente por Juntos por el Cambio, Ana Clara Romero, se refirió a un viejo problema de Comodoro dado por el vertido de efluentes cloacales, directa o indirectamente sin el tratamiento adecuado, al mar. Lamentó que si bien fue una promesa de campaña del actual intendente, Juan Pablo Luque, la obra del Emisario Marino Zona Norte aún es una cuenta pendiente, con todos los problemas que ello acarrea.

A partir de las declaraciones del actual intendente en el marco del Congreso Misión Atlántico, sobre la importancia del mar y su conservación la candidata recordó que durante la campaña a intendente de 2019 Luque prometió: “Si Nación no aporta lo que debe y Provincia no termina los proyectos que tiene que terminar vamos a hacernos cargo desde la municipalidad”.

La obra nunca se concretó. En 2022 se anunció el inicio de obra para el Emisario Marino Zona Norte para comenzar a sanear la costa de la ciudad, con una supuesta inversión cercana a los mil millones de pesos. Por entonces Luque resaltó la importancia de «sanear ambientalmente las playas de la zona norte y ordenar el sistema cloacal».

«Sin embargo, no se avanzó en la obra, tampoco se avanzó con plantas de tratamiento de aguas grises para reúso y la problemática ambiental continúa tan vigente como hace años: riesgos para la salud, gran deterioro ambiental de las costas, degradación del paisaje y restricciones de actividades pesqueras y recreativas», sostuvo la diputada nacional.

Además, la candidata resaltó que “en Comodoro a lo largo de su costa hay más de 50 emisarios que tiran crudos al mar, 44 mil m3 diarios de efluentes”.

“Es urgente sanear las playas”

En el marco de su propuesta para el desarrollo urbano, Romero resaltó la necesidad de comenzar con el proceso de saneamiento de las playas de la ciudad, para lo cual es necesario «dejar de contaminar, realizando las obras, con las respectivas estaciones de bombeo y plantas de tratamiento que permitan reutilizar las aguas tratadas en función de su aptitud para usos determinados». Así, al mismo tiempo, se contribuiría a la optimización de las fuentes de agua potable, eliminando los puntos de descarga de efluentes en forma directa en la costa marina y otros cauces.

Por otro lado, en su discurso, Luque reconoció que «somos una ciudad industrial, petrolera, que ha tenido una relación con su ambiente que deja mucho que desear». Al respecto, la dirigente de Juntos por el Cambio sostuvo que «somos una cuenca energética, que hay que cuidar y revitalizar” y agregó que “el candidato a gobernador, cual comentarista, dice que la relación con nuestro ambiente deja mucho que desear, cuando él es el responsable de haber preferido mirar para otro lado en lugar de controlar y multar. Por eso regalaron el VEDEPIN (canon de ocupación de tierra por la actividad petrolera), y no avanzaron jamás en una política de abandono adecuado de los pozos dentro de nuestro ejido urbano”.

La diputada sostuvo que “hace 20 años que están, si existiera un compromiso real hubieran avanzado con multas y reparaciones, en lugar de hacer falsas promesas”. Lamentó que tras cuatro años de gestión “buscan invisibilizar su evidente falta de acciones reales y concretas en ese sentido y utilizan el tema en campaña, cuando vienen siendo serviles a las empresas que impactan nuestro ambiente».

Finalmente expresó que “todo es así en esta gestión, de mentirita, anuncian licencias y dicen que cumplen promesas y siguen poniéndose al frente de los actos y anuncios porque no son capaces de llegar al vecino desde el llano y sin la parafernalia de los eventos que sostienen los recursos de todos los comodorenses, de los que se sirven para sus campañas personales. Se les va a acabar”.