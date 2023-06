Romero: “La educación se soluciona conversando con todos los sectores”

La diputada y candidata a intendente de Comodoro, Ana Clara Romero, expresó que la educación será un tema primordial en su gestión “tenemos el compromiso, el día uno de nuestra gestión vamos a firmar a nivel provincial el pacto para cumplir los 180 días de clases”.

«Es urgente que se deje de naturalizar que los chicos no vayan a la escuela», expresó y aseguró que “nos vamos a sentar a hablar con todos para buscar alternativas”. Resaltó la importancia de trabajar por una educación de calidad para favorecer condiciones equitativas de desarrollo a futuro porque «sólo a través de la educación se puede proyectar un futuro lleno de posibilidades».

Ana Clara recordó que «la educación es un derecho humano fundamental y esencial, porque brinda igualdad de oportunidades». En este sentido señaló la necesidad de avanzar en una respuesta clara para el sector docente por parte de Provincia para dar solución definitiva a un problema que se arrastra hace años. “Necesitamos que los chicos y jóvenes estudien en las condiciones adecuadas y no pierdan un solo día más de clases», insistió e hizo referencia a la gran cantidad de establecimientos que hoy tienen suspendidas las clases en la ciudad por no tener las condiciones edilicias adecuadas.

Para lograrlo avanzará en la implementación de políticas claras, un trabajo coordinado y de cooperación con Provincia para generar un fideicomiso con aportes provinciales y municipales con el que se pueda hacer frente al mantenimiento de edificios educativos.

La candidata a intendente de Comodoro, agregó que para agilizar los arreglos y no sumar días sin clases se admitirá que el Fondo de Asistencia Educativa Municipal (FAEM) se pueda destinar a cuestiones menores de los establecimientos educativos, sin burocracia ni necesidad de autorización. Así se podrá avanzar rápidamente en arreglos que de lo contrario dificultarían o impedirían el normal desarrollo de las jornadas educativas. Además este fondo estaría disponible para las cooperadoras dentro de los 30 días de cobrados los impuestos.

Finalmente se prevé la construcción de 5 nuevos centros de primera infancia, dado que la economía del cuidado permite que más mujeres se capaciten y se inserten en el mundo laboral y al mismo tiempo los niños reciban estimulación y satisfacción de sus necesidades de alimentación y cuidado, garantizando un piso mínimo en sus posibilidades de desarrollo.

Romero recorre en forma permanente las escuelas y como diputada bregó por la apertura de los establecimientos en la post pandemia, además de presentar en el Congreso la ley de Emergencia Educativa para considerar a la educación una actividad esencial en todos sus niveles y modalidades y la de auxilio a las provincias con ciclos interrumpidos.