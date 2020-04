Romero: HOY TODOS TENEMOS QUE PONER EL HOMBRO Y LA POLÍTICA NO PUEDE GARANTIZAR PRIVILEGIOS”

“Hoy todos tenemos que poner el hombro y la política no puede garantizar privilegios, ni que la crisis no te va a tocar”

Aseguró que la propuesta debe alcanzar a la planta política, intendente, vice intendente, Concejales, Secretarios, Subsecretarios, y coordinadores. Es importante que a todos alcance el gesto, y lograr mayor volumen de recursos para destinar a la atención de la pandemia en insumos para Hospitales y contención social.

Asimismo recalcó que pretenden que nuestros plazos fijos por más de 2000 millones de pesos, se pongan en la calle para sostener a todos aquellos que no tienen ingresos fijos, para que en cuanto se pueda, vuelvan a trabajar, a producir y a activar nuestra economía rápidamente.

Para ello impulsan que el 50% (cincuenta por ciento) de esas sumas se constituyan como fondos de garantía para dar créditos a baja tasa para pagar sueldos y sostener la situación, así cuidar las fuentes de trabajo de todos los comodorenses y aire a esas Pymes, trabajadores, productores, emprendedores y cuentapropistas.

Es fundamental que nos quedemos en casa, sabiendo que hay un plan para enfrentar la realidad el día después que esta emergencia se supere.

