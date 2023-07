Romero: «Estamos peor que hace 12 años»

«No se puede ocultar la realidad, la gente está harta, enojada», declaró Ana Clara Romero, candidata a intendente de Comodoro Rivadavia por Juntos por el Cambio. “El tránsito está colapsado, las calles intransitables, el agua se corta día por medio, las escuelas se caen a pedazos”, afirmó y agregó que, si bien se cuenta con un presupuesto de 65 mil millones de pesos, similar al de La Matanza, que tienen 6 veces más habitantes que nuestra ciudad, no hay fondos para resolver los problemas de la gente.

La candidata destacó el contacto permanente con los vecinos quienes le manifiestan «todos los días que no es fácil el día a día debido al difícil contexto a nivel nacional. Esto se vio reflejado en el índice inflacionario del último mes, siendo que enla Patagonia llegó a 6,8 por ciento, con un 120 por ciento interanual, lo que «golpea de lleno los bolsillos de la gente».

La diputada nacional reforzó que «el 30 de julio hay que ir a votar, dado que, si bien el presupuesto es de 65 mil millones de pesos, esto no se refleja en la calle, los vecinos reiteran una y otra vez viejos problemas que no tienen respuestas. «No estamos bien, estamos peor de lo que estábamos cuando ellos arrancaron, la gente tiene derecho a tener una alternativa», sostuvo. “Es imposible que con $260.000 por cada comodorense, la calidad de vida de los vecinos sea cada día peor”.

«En un Municipio con muchos recursos, como el nuestro, hay que tener un enorme grado de responsabilidad». Sin embargo «hace más de 12 años que las soluciones no llegan y somos la ciudad de las obras sin terminar», aseguró la candidata a la intendencia. Además, aclaró que «la crítica jamás es personal, no hago como el intendente Luque que se dedica a denostar, pero sí soy crítica con la gestión, porque entiendo que hay que rendir cuentas».

Cuidar la Cuenca Petrolera

La diputada nacional consideró que hay una cuestión de fondo y tiene que ver con que la gestión municipal de Comodoro abandonó el cuidado de la actividad hidrocarburífera. La Cuenca San Jorge viene en declino hace tiempo y redujo su producción en un 13% en los últimos 4 años.

«Tenemos que ser actores impulsando incentivos a nivel nacional y provincial para que la producción de nuestro petróleo no siga cayendo. Eso significa que nuestros padres, hermanos, hijos se queden sin trabajo. Estos son datos, no impresiones», sostuvo y destacó cómo impacta esto en el presupuesto no sólo de Comodoro sino de Chubut.

Finalmente, agregó que «el trabajo formal, vinculado a la actividad industrial y la cantidad de puestos laborales viene mermando de la mano de la producción del petróleo y hay que trabajar para revertirlo. Voy a seguir siendo representante de nuestra ciudad y nuestros recursos ante Nación y en todos los lugares que hagan falta para protegerlos y ponerlos en valor».