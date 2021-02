Romero: “Esperamos que se expulse al diputado López”

Ana Clara Romero, concejal y dirigente del PRO en Comodoro Rivadavia, manifestó a La Posta Comodorense Radio que esperan la resolución sobre la expulsión del legislador Sebastián López y que aún no definieron la presentación de candidaturas, aunque apoya la realización de las PASO.

“Yo no pude viajar por temas personales, pero sí participé por zoom y el encuentro fue importante para vernos las caras. Definimos que la educación es un tema central para Juntos para el Cambio y que el PRO esta haciendo un aporte fuerte en la provincia”, explicó.

Romero agregó que “Estamos recorriendo Comodoro Rivadavia y hablamos con los docentes y con los padres, para ir entre todos empujar una solución y que los chicos vuelvan a las aulas; porque este es un problema que no es solamente de la pandemia porque se arrastra desde hace tres años, algo que el Gobierno provincial no le da respuestas y mantiene los sueldos atrasados y con problemas de infraestructura”.

López y PASO

En cuanto a la situación del diputado acusado de pedir coimas para hacer lobby por la minería, indicó que “Se habló del tema del diputado Sebastián López y fue expulsado de la asamblea del partido, pero también el Tribunal de Disciplina esta actuando en función de una denuncia que solicitó la expulsión del partido; ahora esperaremos la resolución y esperamos que se lo expulse porque es lo que corresponde. Por ahora puede seguir ocupando su banca, salvo que haya un juicio político y aguardaremos cuál es la resolución del Tribunal del Disciplina”.

Ana Clara Romero sostuvo que “Las reglas están para cumplirse, por eso se debe cumplir con la realización de las PASO y no se deben cambiar las reglas del juego”; y comentó que “Somos un partido en crecimiento y referentes reconocidos por la gente, junto también a los de Juntos por el Cambio; aunque por ahora no hay definiciones sobre la presentación de candidatos y menos en este momento tan difícil donde las prioridades son otras”.

La nota: