Romero conversó sobre el dólar lanero con productores

Ana Clara Romero, diputada nacional de Juntos por el Cambio (JxC), acompañó el el fin de semana la 33º Exposición Bovina que se realizó en la localidad de Sarmiento. Durante el evento la legisladora dialogó con productores, cabañeros y vecinos, además de reforzar el contacto que viene sosteniendo con las autoridades de la Sociedad Rural. El evento fue una oportunidad para conversar sobre el proyecto de “dólar lanero” que trabajó junto con su par Matías Taccetta.

El proyecto de “dólar lanero”, que tuvo el acompañamiento de la legisladora santacruceña Roxana Reyes (JxC), busca un cambio diferenciado para la actividad, teniendo en cuenta la crítica situación que padece el sector, a quienes el cambio oficial y la macroeconomía distorsionada los perjudica volviendo inviable la actividad, como consecuencia de la pérdida de rentabilidad de las unidades económicas inferiores a 4500 ovinos.

Recientemente, a instancias de un encuentro de los representantes del sector de la provincia del Chubut con el Ministro de Economía, consultada al respecto Romero señaló: “Espero que genere resultados positivos, nosotros desde nuestro lugar buscamos la alternativa del dólar diferenciado e igual estamos trabajando otras opciones para generar proyectos que pudieran traer mayor alivio al sector, por lo que es importante que todos empujemos en el mismo sentido y llevar alguna salida para los productores. No importa quién lo logre, lo importante es que las gestiones de todos estén orientadas en este sentido”.

Sobre las preocupaciones expresadas durante la exposición por Sergio Mundet, presidente de la Sociedad Rural de Sarmiento, Romero expresó que son cuestiones que están en su agenda de trabajo, especialmente se refirió a la crisis hídrica. “El proyecto de Emergencia Hídrica que presenté a principios de año en el Congreso, buscó presupuesto y colaboración técnica para la gestión racional del recurso hídrico en nuestra provincia. Venimos insistiendo con la importancia de la obra del Azud del Fontana que hoy figura en el Presupuesto Nacional y cuya licitación esperamos. Lo mismo con la obra de optimización del acueducto que sigue estancada y con una partida absolutamente simbólica. En la medida que podamos abordar temas estratégicos de la provincia, privilegiando los requerimientos de los sectores productivos de Chubut y de los chubutenses en general me parce que se podría trabajar más coordinadamente en la búsqueda de soluciones. La situación es muy difícil, la realidad se impone, no hay margen más que para concentrarse en lo que hay que hacer, sin ser hipócritas, ni dar impunidad a los responsables, pero privilegiando las propuestas y la agenda de la gente”, finalizó.