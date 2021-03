Romero aseguró que «lo mejor para Comodoro es juntos y con todos»

En un largo texto; la concejal comenzó expresando: “Hoy participé de la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, que llevó a cabo el Intendente Juan Pablo Luque, donde además de proponer una serie proyectos y anuncios (muchos de los cuales también me convocan), declamó la necesidad de unión de los comodorenses, mientras atacó y subestimó el trabajo y aporte de esta oposición. – Es francamente contradictorio llamar a la labor constructiva, aprovechando una oportunidad como esta para el escarnio y la crítica. –

Mi compromiso es con los comodorenses y lo ejerzo de la manera más honesta y proactiva posible. Entre otros temas, acompañé la creación del Ente Comodoro Turismo, las políticas de género que se propusieron desde las concejalías de los bloques de este Concejo, aumentos de presupuesto, convenios para avanzar con obras También la declaración de emergencia, y la primera de sus prórrogas. Cuando sobrevino la situación de COVID 19, buscamos sumar todos juntos en un momento muy difícil, respaldamos desde los distintos sectores al Jefe Comunal, y frente a los brotes nos pusimos a disposición y llevamos propuestas.” Destacando el apoyo del bloque al jefe comunal durante el inicio de la pandemia.

Señaló las propuestas llevadas adelante “Desde nuestro bloque (JxC) planteamos la reducción de los sueldos de la política, una ordenanza de información pública y gobierno abierto, el llamamiento al Consejo Económico y Social de la ciudad, y una serie de beneficios impositivos que no tuvieron acogida, en el último caso, sólo en una proporción muy inferior a la proposición.”

Por otro lado también se refirió a las iniciativas que no apoyaron desde el bloque opositor “Es cierto que criticamos las cuestiones con las que no acordamos: la falta de transparencia y las distorsiones en la entrega de tierras fiscales, la ausencia de planificación urbana, señalando siempre el déficit de servicios básicos, que nuestra ciudad padece desde hace años.

Tampoco acompañamos la segunda prórroga de la emergencia que contribuía a la disposición discrecional de fondos, porque entendimos que los mayores gastos ya se habían realizado, y existían $30.000.000 millones de pesos en el fondo de emergencia COVID 19 para atender a las necesidades, por lo que no ameritaba un marco excepcional como el que quería sostener el ejecutivo (y sostuvo con los votos del oficialismo y el bloque Raúl Alfonsín).-

Votamos en contra de la aprobación del presupuesto y de la Ordenanza Tributaria Anual, el primero porque implicaba subestimación de recursos, la falta de precisión del destino de los fondos por programa y obra, la suspensión del fondo de reconversión económica de la ciudad, con una falta total de perspectiva de género, entre otras cuestiones. Además, cuestionamos fuertemente la ordenanza tributaria que implicaba, para algunos comodorenses y en algunos impuestos, un aumento entre el 50% y el 70%, porcentajes de incremento, muy similares a los que el Intendente envió al Concejo para el aumento de tarifas de la SCPL.”

La concejal manifestó que “A pesar de todo lo expresado, siempre he querido trabajar por Comodoro de manera conjunta con el Intendente y su equipo, la gestión sustentable del agua, el plan de ordenamiento territorial, la modernización del estado, la puesta en valor de los espacios públicos y la legislación que debe necesariamente acompañar ese proceso (potestad exclusiva del Concejo), el acompañamiento al Sistema Educativo y al Sistema de Salud, la reconversión de la matriz económica de la ciudad y el poner la mirada en nuestro mar y nuestras costas, son todos objetivos estratégicos de Comodoro que compartimos.

La única manera de convertirlos genuinamente en Políticas Públicas a mediano y largo plazo es que se construyan de manera consensuada, con la generosidad necesaria para hacernos parte a todos en su real dimensión.

Ello engrandecería la gestión del jefe comunal y su figura de liderazgo.

Pero hace falta deponer los enojos y reproches y asumir que el escenario hegemónico no invisibiliza a la oposición, sino que nos eleva la vara y nuestro rol de control y análisis crítico se vuelve indispensable.

Lo he manifestado muchas veces, me he acercado a los secretarios en ese sentido , he ofrecido y pedido que fuéramos tenidos en cuenta para aportar en las mesas en que se diseñen políticas públicas en esos ejes, y no, que lleguen “cocinados” al Concejo, sin posibilidad, ni espacio para el intercambio y el enriquecimiento de las ideas.

Sigo dispuesta a ello, considero que tanto mi equipo como yo tenemos mucho para aportar, especialmente en políticas donde se encuentren en juego los derechos de la infancia, la lucha contra la violencia de género y por la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres, que aunque estuvieron ausentes en el discurso del Dr. Luque, sí deberán tener mayor asignación de recursos que el pobre 0,48 % del Presupuesto Municipal 2021 que fuera propuesto por el ejecutivo y aprobado por los bloques oficialistas y Raúl Alfonsín.-

Pues ningún dirigente que se precie de tal, hoy puede dejar de vernos a las mujeres como motores vivos de esta sociedad, hacedoras estratégicas de nuestra comunidad y con derecho a una representatividad formal y real en la planificación de nuestra ciudad.- Valga especialmente la reflexión frente a la proximidad del 8 de Marzo.-

Tomo como propio el desafío del Intendente de trabajar codo a codo por la ciudad, espero que este año, él también asuma la parte de responsabilidad que le cabe para que lo logremos», cerró