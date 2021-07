Romero aseguró que la situación crítica de la provincia requiere renovación de dirigentes

Luego de confirmar que será precandidata a diputada nacional acompañando a Ignacio Torres, precandidato a senador, en una de las listas del frente Juntos por el Cambio para las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), Ana Clara Romero visitó Trelew donde mantuvo reuniones para terminar de definir la lista que será presentada este sábado.

El jueves, Romero y Torres mantuvieron encuentros con María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, principales referentes de Juntos por el Cambio a nivel nacional.

Por su parte, Ignacio Torres, diputado nacional y precandidato a senador expresó: “Desde nuestro espacio, que es el de la defensa de todos los chubutenses, estamos muy contentos de sumar a candidatos como Ana Clara que representan una renovación de la dirigencia y que tienen la energía para impulsar los cambios que son necesarios en la provincia”.

Romero señaló que la impulsó a sumarse al proyecto la convicción de darle un destino distinto y mejor a Chubut. “He decidido ponerle el cuerpo a este proyecto buscando que estas elecciones sean la antesala de un 2023 que nos encuentre pudiendo demostrar una mejor gestión, pudiendo demostrar que se pueden hacer las cosas de una manera más transparente y que hemos aprendido, hemos hecho autocrítica y que estamos dispuestos a dar la pelea que haga falta para encontrarle un rumbo a nuestra provincia”, manifestó.

Primera mujer encabezando una lista

La precandidata se convirtió así en la primera mujer, y por ahora la única, en confirmar que encabezará una de las listas a la legislatura nacional. Definió que para ella la participación en política representa una doble pelea: por venir de un ámbito por fuera de la política y por ser mujer. Romero sostuvo: “Las mujeres tenemos la capacidad de hacer frente a cualquier desafío y lo demostramos todo el día y todos los días en nuestras casas, en nuestros trabajos y también lo vamos a demostrar en la política. Vengo de afuera de la política y no tengo padrinos políticos, mi compromiso es con la gente, mi interés pasa porque la provincia esté cada vez mejor”.

En referencia a la lista que integran sostuvo que representa la oxigenación dentro del espacio pero que todos los actores del frente Juntos por el Cambio comparten las mismas convicciones y miradas sobre la provincia y el gobierno nacional. “Nos une el porqué tenemos que llevar la mayor cantidad de senadores y diputados al gobierno nacional, para ponerle un límite al kirchnerismo, para ponerle un límite al gobierno nacional, en eso estamos todos hermanados pero no siempre la unidad significa uniformidad. Respeto a todos los actores y listas que se presentan, sé que dentro de Juntos por el Cambio vamos a dar la pelea. Sí señalo que tenemos perfiles distintos, unidad no siempre significa uniformidad y esto me parece muy sano porque permite que nuestros votantes tengan la posibilidad de elegir realmente quiénes quieren que los representen”, concluyó.