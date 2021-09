Romero asegura que su lista es la única oposición

Ana Clara Romero, precandidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio Chubut, señaló la importancia de esta elección a la que definió como bisagra.

“A nosotros esta nos parece una elección realmente bisagra. En el Congreso el oficialismo del Frente de Todos está a siete votos de tener las manos suficientes para poder avanzar con proyectos que realmente son muy caros a nuestra institucionalidad y hay que ponerle un límite.

Justamente para ponerles un límite hace falta que la única oposición, que en nuestra provincia es Juntos por el Cambio, pueda lograr que sus representantes lleguen a estos lugares de diputados y senadores nacionales”, expresó.

Por su lado, el precandidato a senador “Nacho” Torres expresó: “El momento de ponerle un freno al kirchnerismo es ahora y el lugar es el Congreso Nacional” y agregó: “Sumar bancas en el Senado y Diputados para la oposición es cuidar la República y fortalecer la democracia”.

La precandidata a diputada nacional añadió que hoy la provincia no tiene representantes opositores porque en 2015 el Frente de Todos ingresó dos representantes y el ChuSoTo uno que también terminó votando en línea con el gobierno nacional. “Hoy todos votan en línea con Cristina Fernández -dijo y añadió- esto no es sano para la provincia ni refleja la realidad de Chubut, de su electorado y, de alguna manera, no refleja la posición de buena parte los chubutenses, así que vamos a estar peleando para modificar esto que es una realidad de nuestra representación a nivel nacional”.

Romero destacó que es muy importante generar una alternativa y que aunque las elecciones legislativas pueden parecer poco atractivas definió que “el voto es la mejor manera de defender el presente y proyectar un país mejor. Debemos poner límites a este proyecto kirchnerista que aplaude a una docente que adoctrina a los gritos a los alumnos, fin a las fiestas clandestinas en Olivos, a dirigentes gremiales que amenazan de muerte a jueces y fiscales, a una precandidata que habla un día de subir los impuestos y otro hace una reivindicación partidaria del goce. Mientras todos estos disparates ocurren casi al unísono, la inflación se sigue comiendo los salarios, las pymes siguen bajando las persianas y tenemos el salario real más bajo de la región”.

“Somos la única lista que presenta proyectos claros y concretos, es por eso que esta elección es un antes y un después para los chubutenses. No podemos dejar la provincia en manos de la corrupción, la desidia y la demagogia del gobierno actual”, afirmó Torres.

“Hoy los precandidatos del Chubut Somos Todos aparecen como opositores pero van a levantar la mano por Cristina y por Massa que es con quienes tienen acuerdos y son los que los mantienen en los lugares en los que están. Espero que hayamos aprendido de lo que le pasó a Chubut con Arcioni en 2019 que prometió el oro y el moro, prometió paritarias y terminó todo en más de lo mismo. No olvidemos que hicieron con ellos campaña a nivel nacional», finalizó.