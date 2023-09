Rodríguez: “Milei es un plagiador de otros autores”

Tomas Rodríguez, periodista de la revista Noticias, expresó a LU4 que “Yo investigué que Milei plagió a otros autores en su libro Pandenomics, pero ya había otras denuncias de plagios sobre algunos de sus artículos publicados en el sitio Infobae y el Cronista Comercial sobre textos de autores del liberalismo económico. Yo encontré que plagió a la economista del FMI, un físico mejicano otro español, estos dos últimos se enteraron del plagio con la investigación que hicimos en la revista Noticias”.

Luego indicó que “También plagió en su libro El camino del libertario a Alberto Benegas Lynch que es su principal referente intelectual, pero también lo encontramos plagiando el prólogo de una edición anterior de un libro. Es un modus operandi y que busca afirmar una persona que no es, encima de todo es diputado y hasta puede ser presidente”.

Para Rodríguez, “No se trata de citas a otros autores, sino de copiar y pegar los escritos de otros autores. Cuando lo fuimos a buscar para saber si tenía algo para decir, nunca nos respondió y no quiso aceptar repreguntas porque no las acepta”.

“En su momento hubo un silencio extraño sobre nuestra publicación, pero ahora sí se empieza a hablar un poco más; quizás por la aparición del libro El loco, donde participe en su elaboración”, concluyó.