Robaron una moto en el barrio Roca

Un vecino del barrio Roca denunció el robo de una moto y compartió en redes sociales una imagen de la misma para quienes puedan colaborar con su búsqueda.

Se trata de una moto KTM Duke 390, modelo 2019 blanca con detalles en naranja.

El robo se produjo ayer entre las 00:00 y las 8:00 am en el barrio Roca, según manifestó: «estaba estacionada en el edificio, hay tipo un guardacoches al costado. Pero esta abierto no tiene portón, no hay cámaras nada, además tenía el traba volante y un traba disco que es como un candado que se pone en el disco de freno».

Se hizo la denuncia correspondiente.