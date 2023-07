Ripoll: “Debemos construir una izquierda de lucha para enfrentar lo muy jodido que se viene”

Vilma Ripoll, precandidata a vicepresidenta por el FIT-U, relató a LU4 en su visita a Comodoro Rivadavia que “Nuestra campaña es una interna dentro del Frente de Izquierda porque después vamos a salir todos juntos porque compartimos el programa, pero tenemos un debate sobre qué izquierda debemos construir para lo que se viene va a ser una situación muy jodida, que como se vio en Jujuy es de ajuste y represión”.

“Para eso creemos que debemos construir una izquierda que como hicimos nosotros vaya a Jujuy para enfrentar a la represión de la policía. Ese debe ser el rol de la izquierda porque lo que se viene no se va a ganar con votos sino luchando en las calles, porque vienen el saqueo de los recursos naturales y todo lo que puedan para pagar la deuda al FMI”, agregó.

En su paso junto a Gabriel Solano expresó que “El pueblo no va a estar dispuesto a entregar sus derechos como sucedió en Jujuy y el problema no es solo de ellos, por eso es muy importante debatir qué rol debemos tener desde la izquierda ante estos procesos”.

Finalmente señaló que “Quién va a gobernar, porque entre los halcones y las palomas de Juntos por el Cambio no hay diferencias. Bullrich es la que apoyó a la Gendarmería que mató a Santiago Maldonado, apoya a la policía del gatillo fácil y su única política es la de evitar que los pueblos protesten. Y Massa ya sabemos que es el rey de la entrega, el amigo del Fondo y la embajada de Estados Unidos, por eso no va a cambiar nada”.