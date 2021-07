Río revuelto a una semana de las definiciones

La totalidad de partidos políticos y frentes electorales que participarán en las Primarias Abiertas y Simultáneas Obligatorias del 12 de septiembre están abocados en cerrar las listas de precandidatos, que deberán presentar el sábado en el Juzgado Federal Electoral.

La tarea, en la que algunos ya vienen trabajando desde meses atrás, no es sencilla, sobre todo en las alianzas que tienen verdaderas chances de quedarse con algunas de las cinco bancas, tres al Senado y dos a Diputados de la Nación, que se ponen en juego el 14 de noviembre.

Cambiemos Chubut

En Cambiemos Chubut, así se llamará en esta contienda electoral la alianza entre la UCR, el PRO y el Polo Social, las cosas parecen haberse aclarado bastante, al menos en cómo se presentarán las listas, ya que luego de la oficialización del Frente se conocieron algunos cambios significativos.

Mientras el dúo PRO de Ignacio Torres y Ana Clara Romero, avanzaron a fondo para cerrar las listas con cada uno de ellos al tope, el diputado nacional al Senado y la concejal de Comodoro Rivadavia, en la de Diputados, desde el sector radical de Gustavo Menna se dio una vuelta de tuerca a lo que se venía trabajando.

El jueves, el propio intendente de Esquel, Sergio Ongarato, luego de reunirse con Menna, oficializó su decisión de encabezar la lista al Senado, que hasta ese momento tenía como número puesto al abogado comodorense, y que este busque retener la banca en Diputados.

Con esta decisión, Menna sumó a la cancha a un jugador interesante, al menos en lo que respecta a la cordillera, y salió de lo que –a priori- es una batalla complicada al Senado, donde tendría que competir con su actual compañero de banca, Ignacio Torres, y con el ex senador y ex presidente de la UCR, Mario Cimadevilla, que confirmó su disposición a participar de las PASO, con Orlando Vera como precandidato a la diputación nacional.

Frente de Todos

El Frente de Todos es donde todavía más discusión abierta hay y, como siempre sucede, se presupone que continuará hasta minutos antes del plazo establecido para la presentación de listas.

Los nombres siguen siendo los mismos que hace un tiempo están dando vuelta y pujando: el ex intendente Carlos Linares, la ex diputada provincial Florencia Papaiani, el asesor del presidente Alberto Fernández, Julián Leunda,y la senadora Nancy González.

En estas horas previas al cierre seguramente habrá nuevas reuniones, tanto en Chubut como en Buenos Aires, para ver si finalmente se logra en la provincia un consenso importante para presentar los nombres a los operadores políticos nacionales, que tendrán su opinión para definir las listas, con las que el oficialismo nacional se juega una importante parada en estas elecciones de medio término.

En la semana, en el medio de estas definiciones, se generó más ruido en el ambiente con la movida que el cuestionado diputado provincial Sebastián López prsentó para avanzar en las regalías petroleras de Comodoro Rivadavia.

Para la mayoría de los analistas y operadores, el proyecto de López cuenta, como denunciaron los concejales de Comodoro Rivadavia, con el aval del “sastrismo”, que ya pensando en el 2023 busca limar las serias chances que tiene el intendente Juan Pablo Luque de disputar y quedarse con la gobernación, que el vicegobernador ambiciona desde siempre.

Chubut Somos Todos

Chubut Somos Todos no pudo constituír el frente electoral que deseaba y necesitaba con el PICH, que a última hora se negó a que se utilice su sello sin recibir nada a cambio. La situación molestó sobremanera al gobernador Mariano Arcioni, que había dejado en manos de sus operadores políticos, Máximo Pérez Catán y sobre todo Rafael Cambareri, el cierre de la alianza.

Desde mañana, el partido que preside Máximo Pérez Catán debe hacer los trámites ante el Juzgado Electoral para asegurar la inscripción y presentar sus precandidatos el sábado, junto con el resto de agrupaciones y alianzas.

Los nombres que maneja el oficialismo provincial también son los mismos que están dando vuelta hace meses. Los ministros de Seguridad y Salud, Federico Massoni y Fabián Puratich, son los que se exhiben desde Fontana 50.

Massoni hace más de un año que está forzando su imagen y acciones, identificadas con lo que se define rápidamente con “la mano dura” para ganar puntos, y hasta ya tenía a su segunda de fórmula, la comodorense de la CAI Karina Thomas. En las últimas horas comenzó a sonar el nombre de la responsable de la comunicación provincial, Vanesa Abril para reemplazarla. Fue a modo de sugerencia desde la gobernación, y no se sabe si el ministro aceptará la propuesta.

El problema es que las definiciones de Arcioni también deben, indirectamente, ser conjugadas a nivel nacional ya que, vía Sergio Massa, el gobierno provincial es aliado del nacional y por lo tanto no puede conspirar contra la necesidad que tiene Alberto Fernández de asegurar la mayor cantidad de bancas en esta estratégica y vital elección intermedia.

La pregunta sigue siendo la misma que hace meses se hacen los operadores de Alberto y Cristina. ¿A quién le sacan votos los precandidatos de Arcioni, a nosotros o a Cambiemos?. A modo de respuesta rápida, queda claro que Massoni le sacaría más votos a la alianza entre la UCR y el PRO, pero Puratich al Frente de Todos.

Con lo cual, la presentación de candidatos desde el CHUSOTO puede ser un problema para el gobierno nacional, por lo que habrá que esperar hasta el sábado para saber si se ratifican o cambian los nombres, o si, en definitiva, el partido oficialista no participa activamente en las PASO de pandemia.