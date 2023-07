Río Mayo: Primera jornada de juicio por abuso sexual

La Fiscal Laura Castagno y la Funcionaria Luciana Coppini, llevan adelante el juicio oral y público contra un sujeto de 47 años, imputado como presunto autor del delito de tres hechos de abuso sexual agravado. En la primera jornada de debate se escucharon siete testimonios. Finalmente, el tribunal colegiado de juicio, dispuso que mañana las partes presenten sus alegatos finales.

Al inicio del debate, la Fiscal Laura Castagno, presentó su teoría del caso y relató los hechos que figuran en la pieza acusatoria. En este sentido, señaló que las situaciones de abuso ocurrieron durante los años 2017 y 2018 en la localidad de Río Mayo.

Con respecto a la calificación jurídica, indicó que la conducta que se atribuye al imputado es constitutiva de los delitos de abuso sexual simple contra una menor de 13 años, agravado (dos hechos); en concurso real en calidad de autor en modalidad de delito continuado.

En este orden, adelantó que solicitaría al tribunal que declare al acusado autor penalmente responsable del delito imputado por la fiscalía.

A su turno, el abogado defensor Martín Castro, manifestó que la hipótesis presentada por la fiscalía contiene ambigüedades y defectos respecto a la materialidad de los hechos. En consecuencia, consideró que por estas razones la parte acusadora no podrá acreditar la materialidad y la autoría de su asistido.

En la primera jornada del juicio oral y público, se realizó la reproducción de la cámara Gesell. Mediante esta diligencia testimonial se escuchó el relato de la víctima.

Luego prestó declaración la madre de la damnificada. También ofrecieron sus testimonios una docente y tres Licenciados en Psicología que tomaron intervención en el caso.

Por último, una Licenciada en Ciencias Criminalísticas, del Ministerio Público Fiscal de Sarmiento, describió la inspección ocular que realizó en una vivienda de Río Mayo.

En tanto, para mañana, fue programada la etapa de alegatos finales de las partes.

Ficha de la audiencia

Ministerio Público Fiscal: Fiscal Laura Castagno-Funcionaria Luciana Coppini

Tribunal Colegiado de Juicio: Juez Ariel Quiroga (Sarmiento)-Juez José Luis Ennis (Comodoro Rivadavia)-Juez Ricardo Rolón (Esquel).

Defensor: Abogado Martín Castro

Asesor de Familia: Abogado Tomás Malerba

Fecha del Hecho: enero de 2017 a junio de 2018

Calificación legal: Abuso sexual simple contra un menor de 13 años (2 hechos) agravados en concurso real en calidad de autor en modalidad de delito continuado.

Consejos para padres y docentes. ALEJANDRO SOULAGES

Cómo proceder con una víctima y no re-victimizarla.

El Servicio de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público Fiscal del Chubut, realizó una serie de recomendaciones a tener presente por parte de los adultos y docentes, ante la posibilidad de estar frente a un caso de un niño víctima de un abuso sexual.

Cabe resaltar que en primer lugar la realización de la denuncia en comisaría de la Mujer, comisarías en general, ante la Policía Comunitaria, Asesoría de Menores, Juzgados de Familia o las Fiscalías.

También se destaca la necesidad de creerle a la persona que cuenta su experiencia. No dudar en lo que cuenta, aceptar su versión, escucharla con calma, atención y respeto. Asegurarle que va a estar bien, felicitarlo por haberse animado a hablar y asegurarle que nada malo le sucederá por haber hablado.

“Si te pudo contar, es porque confía en vos y necesita de tu cariño y lealtad”

Es necesario además “no revictimizar” a la persona que cuenta lo ocurrido. No se puede pedir que cuente una y mil veces lo que les pasó. Tampoco cuestionar porque no lo contaron antes o lo evitaron. Si no lo hizo es porque no pudo.

La clave está en lograr confianza.

Los expertos formulan recomendaciones a tener en cuenta para los padres y educadores, en procura de propiciar la confianza de los niños factibles de haber sido abusados sexualmente.

Frases como “Confía en mí”, “podes contarme lo que sea”, “yo puedo ayudarte a solucionarlo”, se transforman en claves al momento de iniciar la conversación.

Para ello, se hace necesario creerles. No hay que cuestionar la veracidad de los hechos. También se necesita decirles además que no se sientan culpables, porque casi siempre muestran sentimientos de culpabilidad. Es muy importante dejarle claro que no tiene ninguna culpa.

Por otra parte, es importante hacer que se sientan orgullosos por haberlo contado. “Estamos orgullosos de vos por habérmelo contado”, “Sos muy valiente en contarme esto”, es la respuesta adecuada.

Asimismo, hay asegurarle que el abuso no se repetirá y que no habrá castigos. “Quizás ahora te sentís mal, pero te vamos a ayudar para que vuelvas a sentirse bien”. Todo en un marco de afecto para hacerlos sentir seguros y queridos.

El agresor

Hay que hablar del abuso y hablar del agresor. “¿Queres contarme cómo ocurrió?” “¿Te hizo algo malo” ?, son las preguntas necesarias realizar.

Para todo ello es necesario comunicar el abuso a la familia o a los servicios de protección de menores. Hay que informar a la familia lo ocurrido cuanto antes, para que busquen la ayuda necesaria y protejan al niño, a los fines de que el abuso no vuelva a producirse.

Si el abuso es intrafamiliar, se debe informar a un familiar directo del agresor. En estos casos conviene seguir el caso. Llamando a la familia o concertando entrevistas, para comprobar si está intentando resolver el problema o si se está ocultando o negando, como ocurre muchas veces.

Si está implicado el padre, hay que comunicarlo a los servicios de protección de menores. Con esta medida se pretende evitar que los miembros de la familia se organicen y silencien el abuso.

S.A.V.D

En todos los casos, desde el Servicio de Asistencia a la Víctima (SAVD), recomiendan no culpar al niño del abuso. Lo importante, es no responsabilizar al menor. Nunca hay que realizar preguntas como “¿Por qué te dejaste hacerlo?”, “¿por qué no me lo dijiste antes?”, “¿por qué no dijiste no, huiste o luchaste?”.

Existen instituciones que están preparadas para ayudar a los niños y a sus familias en estas situaciones. En el asesoramiento legal, acompañamiento y superación de las secuelas.

El Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD) está a disposición de las personas que han sufrido situaciones del abuso y es gratuito. En Sarmiento, las oficinas del S.A.V.D, se encuentran ubicadas sobre la calle 28 de julio n° 430. También se pueden contactar mediante vía telefónica (0297) 4898327 y correo electrónico: savdsarmiento@juschubut.gov.ar