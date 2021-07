Reyes: “Vamos a defender las regalías a capa y espada”

Gustavo Reyes, concejal por el Frente de Todos en Comodoro Rivadavia, indicó a LU4 que se defenderá el actual esquema de regalías en contra del proyecto del diputado provincial Adrián López que buscar sacarle un 10% de lo que se recibe.

“La verdad que es algo que sorprende y la presentación del diputado Adrián López no tiene ningún sustento que lo respalde, además de ser claramente anti Comodoro. Se plantea una cuestión regional y nuestra ciudad nunca se propuso crecer en desmedro de nadie”, enfatizó.

El edil comodorense manifestó que “Es una idea que ha tenido producto de los excesos en los festejos del campeonato de Argentina, porque este proyecto no tiene razón de ser y va en perjuicio de Comodoro Rivadavia. Comodoro recibe el 40% del 16% de todas las regalías que se reparten entre los municipios de la provincia y que se coparticipa, mientras que el 84% queda en la provincia”.

Reyes agregó que “Este diputado pretende sacarnos el 10% de ese 40% y repartirlo entre los demás Municipios, pero esta ley fue votada en el año 1984 y fue votada de manera unánime sin que nadie se opusiera porque Comodoro no es la dueña del recurso, pero sí es de donde se sacan los recursos hidrocarburíferos. Vamos a defender el actual esquema de reparto a capa y espada”.

Finalmente resaltó que “El intendente Juan Pablo Luque se reúne con otros intendentes para lograr el avance de todas las ciudades y no contra nadie como pretende este diputado López metiéndose con las regalías petroleras de Comodoro”.