Reyes rechazó la foto multas como mecanismo de recaudación

Gustavo Reyes, concejal del Frente de Todos en Comodoro Rivadavia, señaló a LU4 que acompañará la propuesta la foto multa del Poder Ejecutivo como una herramienta persuasiva más, pero que no acuerda con su implementación como mecanismo recaudatorio.

“El de la foto multas es un proyecto que envío el Ejecutivo y nos pide la utilización de la tecnología, mediante radares y cámaras, para que esos registros puedan ser tomados como válidos en el Código de Procedimiento como una infracción más”, explicó.

El edil adelantó que “Ahora estamos analizando las características del sistema y citamos al Secretario de Gobierno para que venga a explicar el proyecto”; para luego subrayar que “Si esto va a server como método persuasivo me parece que esta bien para aumentar los controles, pero si se trata de un mecanismo meramente recaudatorio no estoy de acuerdo”.