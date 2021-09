Revocaron domiciliaria y dictaron preventiva a Barrionuevo

Ayer al mediodía se llevó a cabo una nueva audiencia de revisión en relación a un delito contra la propiedad, acontecido el pasado 20 de mayo de 2020 en las 1008 viviendas, que tiene como coimputados a Matías Barrionuevo y Gonzalo Barría. La audiencia se celebró respecto del coimputado Barrionuevo a quién el fiscal solicitó se le revoque su arresto domiciliario, por una situación conflictiva de convivencia.

El fiscal en un primer momento solicitó se le revoque el arresto domiciliario a Barrionuevo por una situación conflictiva de convivencia. Su cuñada no quiere que esté más en su domicilio. Requiriendo se le revoque la prisión domiciliaria y se dicte su prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme, en virtud de un recurso de queja pendiente en el Superior Tribunal de Justicia de la provincia.

Por su parte el defensor aseguró que el problema de convivencia es cierto y que no tiene otro domicilio para aportar. Asimismo se refirió a que Barrionuevo está realizando dos cursos para estímulo educativo. Solicitando al Tribunal que gestione una plaza en donde permitan continuar con los mismos.

Finalmente el tribunal, luego de liberar, resolvió revocar el arresto domiciliario que cumple Barrionuevo ya que se mantiene vigente el peligro de fuga. Aclarando que se le revoca la medida no por un incumplimiento, sino por una situación nueva, no prevista. No hay un incumplimiento sino una imposibilidad de mantener su arresto domiciliario. Dictando su prisión preventiva en la Comisaría de General Mosconi para poder continuar con los cursos.

El tribunal de revisión estuvo integrado por Mariel Suárez y Alejandro Soñis, jueces penales; por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente Julio Puentes, fiscal general y la defensa de Barrionuevo fue ejercida por Francisco Miguel Romero.

El ilícito contra la propiedad imputado:

El hecho elevado a juicio acontece el día 20 de mayo de 2020, cuando siendo aproximadamente a las 01:05 hs., Matías Alejandro Barrionuevo y Gonzalo Barría se hicieron presente en el edificio n° 28, del Sector 3, del Barrio 30 de octubre propiedad de la víctima. En esas circunstancias escalaron aproximadamente tres metros y medio, desde el suelo hasta el techo que recubre la puerta de ingreso al edificio, de ahí hasta la ventana del lavadero del departamento de mención, y previo a romper el vidrio del lavadero de 6 metros de altura aproximadamente, ingresaron a la vivienda y aprovechando que la víctima se encontraba durmiendo, colocaron sobre su cabeza un almohadón, y mediante la utilización de una barreta de hierro con punta comenzaron a golpear a la víctima en su cabeza, causándole cortes en la misma, manifestándole “ entregame la plata entregame todo”, mientras presionaban su pecho. Acto seguido los imputados sustrajeron 01 teléfono celular marca Motorola, modelo E5, nuevo, una billetera de cuero de carpincho color marrón claro, en el interior tenía un DNI a nombre de la víctima, dinero en efectivo y diversos elementos. Los imputados se vieron sorprendidos por el arribo del personal policial de la seccional quinta quienes fueron alertados por un llamante aún no identificado, escuchando los gritos de la víctima quién desde su vivienda que vociferaba “me robaron esos que van a salir me robaron”, momento en el cual personal policial observo la salida del edificio de Barrionuevo y Barría, lográndose en un primer momento la aprehensión de Barrionuevo, dándose a la fuga Barría; quién luego fuera también detenido.