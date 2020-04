Retenciones al petróleo: Citan al secretario de Energía de Nación

Con el objetivo de avanzar en el tratamiento del proyecto que presentó para suspender las retenciones petroleras cuando el precio internacional del barril caiga, como en la actualidad, a menos de 45 dólares, el diputado nacional de Chubut Gustavo Menna presentó, junto a otros legisladores radicales integrantes de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, un pedido para realizar una reunión virtual y citar al secretario de Energía de la Nación, Sergio Lanziani.

La nota fue elevada este lunes al presidente de la Comisión de Energía, el diputado del PJ neuquino Darío Martínez, y lleva las firmas de Menna, Jimena Latorre (Mendoza), Facundo Suárez Lastra (CABA) y Roxana Reyes (Santa Cruz).

Allí se solicita la realización de una reunión mediante teleconferencia, para continuar respetando los protocolos de prevención de la pandemia y como lo han hecho otras comisiones, con el fin de que el secretario Lanziani “exponga ante los diputados y diputadas integrantes” de la Comisión de Energía “lo que tiene previsto desarrollar en materia de política energética”.

En particular, la intención es conocer las definiciones del funcionario nacional sobre la implementación de un esquema de retenciones móviles a la exportación de hidrocarburos, como plantea el proyecto presentado por Menna hace diez días, “que contemple la afectación generada por la caída del precio del barril de petróleo a las finanzas de las provincias productoras por menor ingreso de regalías hidrocarburíferas y a las economías regionales de las cuencas productoras por la caída de inversión en perforación”.

En particular, la iniciativa presentada por el diputado chubutense bajo el expediente n° 0975-D-2020, propone la suspensión de los derechos de exportación cuando el precio del barril esté por debajo de los u$s 45, como ocurre actualmente.

En este sentido, la intención de citar a Lanziani es, indicó la nota presentada por los diputados, conocer si, en ese caso, “tiene el Gobierno pensado utilizar la herramienta provista por el artículo 755 del Código Aduanero para implementar el mecanismo por vía de decreto del Poder Ejecutivo”.

En este contexto, se buscará conocer si el Gobierno Nacional “tiene previsto estructurar un precio sostén para la producción nacional de petróleo análogo al denominado ‘barril criollo’ según la denominación adoptada cuando tuvo vigencia”.

Combustibles

De manera complementaria, los diputados radicales de la Comisión de Energía quieren obtener explicaciones sobre “las razones por las cuales, pese a la abrupta caída del precio del barril de petróleo crudo, que pasó de u$s 68 a principios de año a menos de u$s 26 en la actualidad, dicha caída no se ha visto reflejada en los precios que pagan los consumidores por los combustibles”.

“Concretamente, es interés escuchar del responsable del área de Gobierno encargada del punto, las razones por las cuales no se adoptan medidas en beneficio de los consumidores” en el actual contexto, afirmaron.

“Creemos que la trascendencia e importancia que reviste el sector productor de hidrocarburos, la preocupación que existe en trabajadores y PYMES vinculadas a la industria petrolera ante la caída del precio internacional del petróleo, como así también el hecho de que dicho descenso del precio no haya repercutido en el bolsillo del consumidor amerita que la Cámara de Diputados asuma su rol fiscalizador de la labor de los funcionarios públicos”, dijeron los legisladores.

Para ello, se busca que se “convoque con urgencia a un funcionario que pese a la demanda de definiciones que solicitan autoridades provinciales, empresas y sindicatos del sector, y la comunidad de las cuencas productoras, no ha tenido hasta el presente una voz clara ni el protagonismo que la situación demanda”.