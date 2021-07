Rescatistas Independientes lanza la campaña «Su vida, tu responsabilidad»

Se trata de una iniciativa impulsada por estudiantes de la carrera de Tecnicatura en Periodismo y Licenciatura en Comunicación Social que apunta a la concientización de la comunidad sobre la tenencia responsable de las mascotas.

En el marco de la cátedra de Comunicación Publicitaria dictada por el profesor Santiago Sánchez, de las carreras Tecnicatura en Periodismo y Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, las estudiantes Valeria Gómez, Karina Mayoraz y Liliana Ostrovsky eligieron al grupo Rescatistas Independientes de Comodoro Rivadavia para llevar adelante una campaña publicitaria que apunte a la concientización de la comunidad.

A partir de ello se realizó un encuentro entre las partes para conocer acerca del trabajo que realiza el grupo en lo que respecta al cuidado de animales y la búsqueda por reducir la sobrepoblación canina y felina existente en la ciudad, además de todas las problemáticas en la sociedad vinculadas al tema, incluso dando cuenta del origen del grupo y las acciones que se llevan adelante para sostener los gastos que se generan principalmente en honorarios veterinarios, medicación y alimentos balanceados, entre otros.

De esta forma, las estudiantes concretaron un profundo trabajo para definir el eje de la campaña y el mensaje que se quería dar a la comunidad determinando que se haría hincapié sobre la tenencia responsable de mascotas, uno de los pilares fundamentales para evitar el abandono y maltrato animal que hoy en Comodoro Rivadavia abunda, siendo justamente Rescatistas Independientes uno de los grupos que ha denunciado varios casos de maltrato animal ante la Justicia a lo largo de los últimos años.

Bajo el lema “Su vida, tu responsabilidad” es que se confeccionaron tres piezas de difusión, una en soporte audiovisual, otra gráfica y una tercera de audio para ser difundidos en medios de comunicación que se sumaran a la campaña que tendrá como objetivo y fin justamente que la gente tome conciencia sobre la importancia del cuidado de los animales: garantizarles el alimento y agua diarios, mantenerlos en patios cerrados para evitar que se extravíen, sufran ataques de otros animales o sean atropellados, esterilizarlos para evitar que nazcan crían no deseadas que no podrán ser cuidadas por la familia, brindarles atención veterinaria cada vez que lo necesiten y sobre todo no someterlos a actos de crueldad sino brindarles la vida que merecen son pilares fundamentales para generar un cambio profundo en la sociedad.