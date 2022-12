Rep: “Messi no nació para molestar, sino para amar a la pelota”

Miguel Rep, humorista y escritor, expresó a LU4 que “Tuve el privilegio de dejar constancia de la alegría y la incertidumbre que nos generó el Mundial con mis dibujos. A lo largo de los partidos fue reflejando lo que veía y sentía con los dibujos, mucho más aún con lo que fue la obtención de la Copa del Mundo que por suerte consiguió Messi después de cinco mundiales”.

“Messi no nació para molestar, sino para amar a la pelota, por eso no podría hacer un tercer libro con él. Creo que molestar es una palabra que no conoce, ni siquiera ganándole al rival porque él nunca molesta; es una especie de duende que no molesta”, subrayó.

Rep señaló que “El andá pa allá bobo fue lo único que le vimos hacer en su vida por una molestia, creo que corporizó como capitán algo que ofendió al equipo, pero me parece que no fue por una ofensa personal; lo que demuestra que fue un gran grupo con un capitán veterano que juega como un niño”.

“Me parece que Messi no se maradonizó, no puede ser con dos genios tan distintos porque para ser como Diego tenés que tener un resentimiento muy grande como el de él, por eso me parecen muy distintos; pareciera que a Messi nada le costó y a Diego todo sí le costó”, agregó.

Finalmente indicó que “Todos los hechos populares son políticos, siempre habrá alguien que quiera arruinar la fiesta popular carente de alegría; por eso siempre habrá contreras que quieran llevar agua para su molino con nada, mientras los que festejan se entregan a la alegría y no hay que dejarse dominar por las acechanzas de la gente oscura. Hay que disfrutar este momento único”.

Foto: TELAM