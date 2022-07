Renuncia masiva de los psiquiatras en el Regional

Los médicos psiquiatras del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia presentaron su renuncia por entender que fueron sobreexplotados durante la pandemia y luego no se atendieron ninguna de sus necesidades y demandas.

» En estos últimos años, el Sistema de Salud, se ha visto sobrepasado por los efectos que generó la pandemia, donde todo el personal de salud se vio afectado y en mayor grado el área de Salud Mental.

En este contexto nos vimos sobrecargados. Se modificaron las formas de trabajo, se nos destinó a otros dispositivos y con esto también las condiciones laborales; en todos los casos y con el fin de ser colaborativos con la situación, flexibilizamos para dar atención a la demanda del sistema», indicaron.

«Mientras la opinión pública aplaudía el compromiso y la entrega del personal de salud, el sistema público nos fue maltratando, siendo las decisiones de los directivos todo este tiempo arbitrarias, y poco cuidadas para los profesionales. No hubo preocupación en la incorporación de RECURSO HUMANO, generando a su vez renuncias de compañeros que se negaron a seguir en esas condiciones de trabajo. Es asi, que se generó aún más sobrecarga laboral y emocional en los profesionales que aun permanecemos», agregaron.

Sumado a esto, «pese a ser medicos especialistas, que hemos estudiado al menos 10 años para contar con nuestra certificación, no somos reconocidos en las retribuciones que nos corresponden por convenio colectivo de trabajo. Desde hace un tiempo iniciamos los reclamos individuales que son pertinentes sin obtener respuesta de ningún tipo. Y por el contrario, pese a no resolver estos problemas previos, nuestros jefes inmediatos y superiores proponen cambios que atentan de forma negativa en nuestros salarios, sin al menos considerar alguna medida de resolución del conflicto», resaltaron.

Al día de la fecha «somos solo cinco profesionales de la especialidad que dan atención al único servicio de atención psiquiátrica de urgencias del Área Programática Sur tanto en el ámbito privado como el público. Esto incluye la atención de los departamentos de Escalante, Sarmiento y Río Senguer siendo imposible dar cobertura a la totalidad de la demanda existente. Pese a esto, hemos intentado sostener en los últimos meses la atención con gran esfuerzo y vocación, y en desmedro de nuestra salud; llegamos al límite en el cual nos sentimos expulsados del sistema público, decimos esto por el trato recibido y al observar que, pese a numerosas reuniones con los directivos no existen respuestas concretas a lo pedido, solo promesas verbales que no se materializan», puntualizaron

A la fecha «seguimos sin recurso humano suficiente, sobrecarga de trabajo y falta de escucha empática. Cabe mencionar que no se concretó nunca el ingreso anunciado en los medios de comunicación.

En las últimas reuniones ha predominado el tono imperativo como modo de comunicación por parte de la jefatura y, como ejemplo del maltrato que sentimos, se nos ha negado la posibilidad de ocupar puestos de gestión con el argumento de que “somos pocos” generando que actualmente ningún psiquiatra hoy ocupe lugares de decisión.

Nos sentimos acorralados, sin ser escuchados, desvalorizados, y la única opción que vemos posible en este contexto es renunciar», concluyeron.