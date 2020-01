Relly confirmó que el gobierno reformará la 5001

En diálogo con Canal 4 de Esquel, Relly aseguró que “la idea” del gobierno es que no haya actividad minera en la cordillera, sino en la meseta donde dijo “la gente está apoyando y necesita esta industria. Allí, estoy convencido que tenemos licencia social para habilitar la explotación”, advirtió.

El funcionario provincial dijo que, para esta gestión, la minería “es la columna vertebral del desarrollo económico y social de Chubut» y advirtió que, a su juicio, esta industria “es menos contaminante que la petrolera. En Comodoro tenemos una gran contaminación, que está manejada”, afirmó.

El secretario general afirmó que el gobierno impulsará la actividad minera para la meseta e insistió en que la provincia “no puede pensarse sin el petróleo, sin la pesca, sin Aluar, y ahora sin la minería. Vamos a enviar el proyecto a la Legislatura, esto no se hará a escondidas”, adelantó.

El ex dirigente y diputado provincial del radicalismo, partido del que fue expulsado, también reiteró que en la futura actividad minera “no se va a usar cianuro ni agua del consumo humano. Eso está claro. Dicen que el Estado no puede controlar a la minería, eso no es correcto. Lo podemos hacer tranquilamente”, aseguró.

Parte del diálogo de Relly con Canal 4, Carola Austin: