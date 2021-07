Reclamos por el loteo de la Bajada de los Palitos

Desde 2018, una comisión de vecinos quieren impedir el loteo urbanístico, que pretende emplazarse en la playa Belvedere , más conocida como la Bajada de los Palitos. Loteo que afectaría directamente al ecosistema de la reserva ecológica Punta Marques, en la cual alberga una colonia de lobos marinos de un pelo, entre otras especies.

Silvia Arias, miembro de la Comisión, manifestó que al momento de conseguir el expediente del proyecto, y contar con el asesoramiento de abogados, encontraron diversas irregularidades en el mismo, “La irregularidad más importante es que se haya otorgado un certificado de factibilidad para el proyecto en una zona llamada “zona especial”, no es urbana”, expuso la vecina.

A raíz de todos sus reclamos para que se asegure el cumplimiento de las normativas legales y la protección del ambiente, la municipalidad de Comodoro realizará una audiencia pública el 30 de julio, que es uno de los procesos que se realizan para que los ciudadanos puedan ser partícipes, “Nosotros tenemos la preocupación de que ésta audiencia publica convocada no sea una herramienta útil”, dijo.

Además, destacó la defensa y el cuidado de la Reserva de La Punta Marques,la cual es una zona de crecimiento, desde provincia se está trabajando en el plan de manejo de la reserva, “Ya hubo una propuesta de ampliación de la reserva, fue enviado a ambos municipios, de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, y el municipio de Comodoro no contestó, lo cual me llama bastante la atención, si hay interés en cuidar y preservar, ya deberían haber contestado”, expresó.