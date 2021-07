Reclamo por los problemas de gas de la Escuela 197

La comunidad educativa realizó hoy un abrazo simbólico a la escuela 197 de Divina Providencia, donde no se celebran clases desde al año pasado, y no sólo por la pandemia sino por los problemas recurrentes que el edificio educativo tiene con la red de gas.

Los problemas son de arrastre y reconocidos, tras informes de Obras Públicas y Camuzzi, pero las tareas -que darían seguridad y permitirían las clases presenciales- no se llevan a cabo por parte de Provincia

Una de las niñas que estuvo abrazando la escuela, cuenta cómo la extraña: