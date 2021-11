Reclamo policial: “Tenemos mujeres policías llorando porque no llegan a fin de mes”

Julio Moreira, integrante del Consejo de Bienestar Policial, expresó a LU4 la dura realidad salarial por la que atraviesan los efectivos chubutenses y la posibilidad de concretar una retención de servicios en reclamo de incrementos de sueldo.

“No hemos tenido ninguna convocatoria del gobierno, solamente escuchamos al Jefe de Seguridad quien manifestó que se habían reunido con la cúpula policial, pero a nosotros no nos han llamado”, explicó

Luego agregó que “Todos los días llamamos y hemos cursado más de 60 notas para que atiendan nuestros reclamos, pero nunca nos han dado respuesta. Días atrás tuvimos una asamblea en Rawson los pibes policía nos pedían una retención de servicio urgente, porque no les alcanza el sueldo y hasta había madres llorando porque no llegan a fin de mes; a todos esto nos da vergüenza esta realidad”.

Moreira indicó que “Le pedimos al ministro Massoni que se deje de hacer política, que se ponga al frente de la Policía y atienda nuestros reclamos, se les puede venir una retención de servicio y eso es muy grave; pero nos amenazan con sanciones mientras tenemos un sueldo de pobreza desde hace tres años”.

“Muchos de los retirados están sufriendo los gastos extra en medicamentos y muchos después de 30 años de servicio a la noche toman una pavita de mate con un pedacito de pan duro”, agregó.

Finalmente resaltó que “El policía dio su vida en la pandemia, muchos están en el cementerio y nunca hicimos ningún problema, pero el policía llega a su casa y no sabe qué poner en la mesa para sus hijos; todo esto es muy triste. El jefe de Policía tiene que salir ya mismo a dar soluciones porque los policías ya no tienen miedo a las sanciones”.