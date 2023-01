Reclaman que la playa de Km. 8 está cercada y no tiene el acceso para la comunidad

A partir del emprendimiento inmobiliario privado que se desarrolla en la zona de El Faro, se cercó gran parte de la zona alcanzando el sector costero de Kilómetro 8, y pescadores y vecinos reclaman por la accesibilidad a la playa pública.

Desde el año pasado se vienen realizando numerosos planteos y reclamos a partir del avance del proyecto inmobiliario de la empresa Chacras del Faro SRL que cercó el sector costero en la zona de Kilómetro 8, impidiendo el acceso público a las costas, publicó Crónica.

Si bien desde el Concejo Deliberante se han elevado pedidos de informes y se ha expuesto públicamente el malestar, no ha cambiado la situación, y hoy vecinos que utilizan dicha playa para uso recreativo y pesca se ven afectados por la instalación de los cercos.

Al llegar se encuentra un cartel que indica “Acceso a playa para público general. Propiedad Privada” donde se puede acceder en vehículo, aunque el estado del camino no es el mejor, y al llegar a la costa, se puede ingresar pero no hacia el resto del sector dado que está cercado y cuenta con un tráiler con cámaras de videovigilancia.

“No está permitido cercar la costa porque es para el pueblo, para que la gente venga a disfrutar, a tomar sol, vacacionar, a pescar. Nuestras costas deben tener por lo menos 200 metros libres para poder disfrutar las playas, y acá no se puede porque tenemos la revienta ola a seis metros del alambre, no están los 200 metros legales, no corresponde” explicó Segundo Marín, vecino del sector.

Y añadió: “pasó lo mismo en La Herradura, no se puede pasar prácticamente y está pasando lo mismo acá, y no quiero que suceda porque esta playa era nuestra, para disfrutar en nuestro barrio Kilómetro 8. Por eso quiero que salga en los medios y vean qué solución dan si corren el alambrado o lo sacan directamente porque nadie da respuestas” manifestó el vecino.

El hombre de 72 años de edad comentó que “yo soy jubilado, no me voy a quedar todo el día encerrado teniendo medio de movilidad, teniendo mi caña para pescar, teniendo vecinos para salir y compartir unos martes y el día. No me puedo quedar encerrado”, y agregó que con ellos suelen concurrir a la playa para disfrutar pero ahora con el cerco se ven imposibilitados de pasar hacia sectores que son muy utilizados por quienes solían pescar en la zona.

Intervención del Estado. Durante el periodo de sesiones de 2022 del Concejo Deliberante local se abordó la cuestión de Chacras del Faro, y los concejales se comprometieron a intervenir, pero hasta el momento nada ha cambiado.

“Ya trabajé toda mi vida, me jubilé y necesito esto, estar relajado, fuera de los problemas de la casa, de las noticias feas de la tele, necesito caminar, relajarme y distraerme con la naturaleza, pero para esto entonces tenemos que reclamar porque no solo me pasa a mí sino a todo un barrio y una comunidad” cuestionó. Y afirmó: “esta playa tiene un valor muy importante para los vecinos y no puede ser que esté cercada, que nos priven de las costas y corten todo. Debería tomar intervención el Municipio y los concejales por la libertad del pueblo que no está siendo respetada por unos pocos, sino dentro de poco nos van a empezar a cobrar impuestos para ingresar”.