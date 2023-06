Reclaman por demoras en la licitación de las obras para el Biología Marina

Un grupo de madres se acercó al edificio donde están las oficinas de la Dirección provincial de Obras Públicas para pedir soluciones.

En su oportunidad, se había indicado que la reparación podría demorar entre 18 meses y dos años, lo que hace que se trate de un tema urgente, no obstante aún no ven avances en el tema y crece el malestar debido a que los estudiantes deben concurrir a distintos espacios para el dictado de clases y no están teniendo todas las materias de la especialidad técnica.

Una de las mamás, previo al encuentro con el titular de Obras Públicas, dijo que “seguimos con este tema y con los chicos en la (Escuela) 652, las instalaciones son pocas y cada vez están en peores condiciones. Mi hija estando en quinto año en una escuela técnica, este año no pisó una vez el laboratorio, con la gravedad que implica en la educación de ellos y, mientras, seguimos esperando que la provincia nos dé una respuesta, porque esto es una vergüenza”. Y añadió: “prácticamente hace dos meses dijeron que en 15 días salía la licitación y hoy (por ayer) estamos esperando que alguien nos responda por esa licitación. Dónde está el grado de credibilidad de este gobierno y todos los que los acompañan, dónde está la intendencia. Necesitamos su apoyo y que la licitación salga sí o sí”, informó Diario Crónica.

Asimismo, puntualizó que “en octubre vamos a votar todos, los chicos de este colegio también y yo como mamá me voy a tomar el trabajo de que mi hija sepa a quién no tiene que votar porque le han faltado el respeto durante todo este año, así que realmente nosotros acá estamos esperando una respuesta y que no sea un verso como nos tienen acostumbrados, porque es una falta de respeto total a los chicos y a los docentes. Los meses siguen pasando, pasa el tiempo y el otro año los chicos tampoco van a estar en el Biología ni el próximo año ni el que sigue. Mi hija ya va a egresar y no va a volver a pisar su colegio” afirmó.

Finalmente, la madre dijo que “yo no me voy a quedar sentada, voy a venir a reclamar todas las veces que sea necesario porque cerraron un colegio sin tener un estudio que dijera que tenían que cerrarlo y lo tomaron con una liviandad asquerosa”.