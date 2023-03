Reclaman mejoras en el transporte público hacia Diadema y Astra

Padres de alumnos que asisten a las escuelas de Astra y Diadema exigen respuestas ante la falta de colectivos para que los chicos puedan asistir a clases.

Silvana Grillo, madre de una alumna perjudicada por la situación manifestó en comunicación con Comodoro 24, que “se repite el mismo escenario año tras año”.

“La problemática es la de todos los años, esperan hasta último momento para regularizar el tema de los transportes escolares. Cada vez que comienza el año, entre uno y dos meses, los papás tenemos que arreglarnos como podemos para llevar y traer a los alumnos“, manifestó.

Respecto al transporte público que circula por Astra y Diadema expresó que hay chicos de los diferentes kilómetros que no han podido asistir a clases porque no tienen cómo llegar. “Los colectivos de línea no coinciden en los horarios con las otras combinaciones, ni tampoco con el horario de entrada y salida de las escuelas”, así como también resaltó “demoras de hasta una hora y media” entre las frecuencias.

Señaló que es una dificultad para los padres, debido a que muchos trabajan y no pueden acercar a sus hijos a la primaria o secundaria.

Por último, afirmó que se armó una nota para ser presentada ante las autoridades correspondientes y se encuentran realizando la junta de firmas. “Llegado el caso y si esto no funciona, saldremos a las calles a visibilizar el reclamo”, concluyó.