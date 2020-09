Reclaman a Francia la devolución de restos del cacique Sakamata

El director del Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas del CCT Conicet-CEMPAT, Julio Vezub, comentó el reclamo que se lleva adelante para que Francia devuelva los restos del cacique Liempichum Sakamata, robado por el conde Henry de la Vaulx en 1896

En diálogo con LU4, Vezub, comentó que los restos del cacique fueron localizados casi por casualidad en el 2009, cuando estuvo en París investigando la colección del conde, que comprende “cien cráneos y doce esqueletos de pobladores originarios de La Pampa y la Patagonia”.

“Están en una bodega cubiertos de plástico. A partir de este hallazgo iniciamos el reclamo que, por el momento, no tiene respuesta positiva. El Museo de Historia Natural insiste en que estos restos tienen un inminente interés científico”, explicó.

Vezub remarcó que “ese interés no es tal, ya que los restos están completamente olvidados. Recién se acordaron de ellos cuando comenzamos a reclamarlo. Deben volver porque este es el lugar dónde pertenecen. Estamos ante una apropiación, que debe cesar de inmediato”, enfatizó.

El científico comentó que en el 2015, las comunidades de pueblos originarios pidieron la intervención del Papa Francisco para recuperarlos, intervino la embajada en Francia de aquel entonces y la actual.

Ante estas excusas del Museo la solución es una ley del parlamento francés. “Pensábamos que iba a ser sencillo, porque hay antecedentes, pero hasta ahora no pudimos conseguirlo. Ya pasaron 124 años desde que este conde profanó las tumbas patagónicas, es tiempo de que estos restos regresen para estar cerca de sus descendientes y en su tierra”.

El conde

El conde Henry de la Vaulx era un explorador francés que estuvo en la Patagonia argentina entre 1896 y 1897. De este viaje se llevó a París: plantas, joyas, telas, fotos y restos humanos, entre ellos los del cacique Liempichun Sakamata, hijo del cacique Sakamata